　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆績優志工表揚大會　謝國樑：展現凝聚愛與力量

▲基隆績優志工表揚大會 謝國樑：凝聚愛與力量。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆績優志工表揚大會。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府社會處今（7日）於市府四樓禮堂舉辦「基隆市績優志工表揚大會」，以實際行動響應國際志工日，隆重感謝志工們的無私奉獻。113年度共有約100位志工受到表揚，他們用熱忱與行動讓基隆成為更有愛心的城市。市長謝國樑表示，今年活動以「有愛城市．志工前行」為主題，強調每位志工在不同崗位上發揮專長，攜手建構基隆更美好的未來。

謝國樑表示，基隆市志工的總人數已達1萬3,930人，服務範圍涵蓋335個單位，112年累計服務時數超過114萬小時。這些數據背後是一份份溫暖的付出，市長特別感謝志工們為基隆市民提供優質服務，尤其令人敬佩的是，超過半數的志工為65歲以上的高齡志工，他們依然用行動詮釋奉獻的價值。

▲基隆績優志工表揚大會 謝國樑：凝聚愛與力量。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑致詞。

社會處長楊玉欣在致詞中提到，基隆市的溫暖與光輝來自這群默默付出的志工，他們以行動拉近市民之間的距離，從社區關懷到公共服務，處處可見他們的身影。志工的努力讓城市運作更加完善，也將愛的力量傳遞給每一位市民。

活動中，特別表揚了3組、7位榮獲「績優志工家庭獎」的志工，其中一組家庭包括夫妻與媳婦共同參與志願服務，充分展現將志工精神融入日常生活的典範。另有21位貢獻卓著的志工代表受到表彰，其中仁山社會福利服務中心的吳淑真志工，因其積極主動與卓越的領導能力，成為中心的重要支柱，並獲頒基隆市志願服務績優獎，以肯定她的傑出表現。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►基北北桃共推「我的減碳存摺」　邱佩琳：打造低碳環保城市

►少將宋子陽接任北部分署長　海巡署長親自布達勗勉

►美國在台協會谷立言處長拜會　謝國樑：持續致力與國際接軌

►基隆男停逆向車道昏睡！警敲窗喝令下車　搜出「喪屍煙彈」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
中山美穗倒臥浴缸逝！　台大急診醫揭「浴室猝死」2大原因
直擊／周杰倫無預警唱〈熱帶雨林〉　Ella坐台下「聽到快哭了
直擊／回憶殺！周杰倫唱〈一路向北〉　鏡頭掃台下「竟是陳冠希」
快訊／2縣市大雨特報！
20歲台灣男子在柬埔寨連開71槍！　長相、姓名遭公開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東移民節暨國際移民日登場　展現多元族群共融

體驗都市農夫耕種　新北4處市民農園開放承租

社區照顧據點超前達標605處　侯友宜：完成1032里設銀髮俱樂部

基隆績優志工表揚大會　謝國樑：展現凝聚愛與力量

「台東小兒科之父」龍樂德醫師感恩追思會　縣府頒褒揚狀

全國首創「基隆親子照護平台」　謝國樑：展現智慧新里程碑

走進毛小孩世界！基隆Podcast暢談流浪動物和志工故事

防火志工管理模範表揚　基隆齊心守護安全家園

新北打詐不間斷、識詐不能停　瑞芳警攜手企業主共辦講座

熱心公益回饋社會　展菱科技企業捐贈台南市消防局幫浦消防車

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

恭喜！王齊麟宣布求婚成功　牽手陳詩媛：跪下跟她一樣高

黃子韜連麥鹿晗「徐藝洋超嗨」　約「喝茶」他急喊：注意言行！

陳梅慧國道遭追撞亡！ 公司執行長也同車...撞擊瞬間曝

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

小妹妹比跆拳道奮力踢　對手毫髮無傷站著就贏

台東移民節暨國際移民日登場　展現多元族群共融

體驗都市農夫耕種　新北4處市民農園開放承租

社區照顧據點超前達標605處　侯友宜：完成1032里設銀髮俱樂部

基隆績優志工表揚大會　謝國樑：展現凝聚愛與力量

「台東小兒科之父」龍樂德醫師感恩追思會　縣府頒褒揚狀

全國首創「基隆親子照護平台」　謝國樑：展現智慧新里程碑

走進毛小孩世界！基隆Podcast暢談流浪動物和志工故事

防火志工管理模範表揚　基隆齊心守護安全家園

新北打詐不間斷、識詐不能停　瑞芳警攜手企業主共辦講座

熱心公益回饋社會　展菱科技企業捐贈台南市消防局幫浦消防車

被指扭曲外媒報導　國民黨：民進黨見獵心喜挺戒嚴，才影響台灣聲譽

台東移民節暨國際移民日登場　展現多元族群共融

體驗都市農夫耕種　新北4處市民農園開放承租

領航猿半場73分破PLG紀錄！總得分隊史新高　教頭狂讚海音館

中山美穗倒臥浴缸逝！台大急診醫揭「浴室猝死」2大原因

社區照顧據點超前達標605處　侯友宜：完成1032里設銀髮俱樂部

新北最佳教育合夥人　表揚529位資深優良志工暨愛心服務站代表

直擊／周杰倫無預警唱〈熱帶雨林〉　Ella坐台下「聽到快哭了」

愛莉莎莎過海關「做整組瑜珈動作」才通關　親還原現場：人生最荒謬

林昱珉寶貝女兒出生「三口幸福合影」！爸爸開心喊：我當阿公了

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

地方熱門新聞

綠營女議員候補喊「台灣應考慮戒嚴」　刪文仍被灌爆

台灣新住民人權展望協第11屆選美比賽台南外拍登場

扛6口家計！地瓜伯中南部跑透透擺攤

「閃耀新北 1314」跨河煙火　星空夜祈2025安定繁榮

全聯柳營中山店及爭鮮新營店開出統一發票大獎

疑似消防詐騙南消七大呼籲民眾提高警覺

法拍BMW油電車下殺5折　12／3登場

台南官田消防前進校園防火宣導企業義消來逗陣

台南麻豆國小五校聯合運動會宣導強化防災觀念

新北金采獎首頒「金采視界獎」

小北百貨雙12、聖誕限定大杯咖啡買一送一

國民黨簡賜勝登記參加草屯鎮長補選

表揚地政業務績優機關人員　侯友宜：攜手共創新北美好未來

派出所被督察糾正：營業時間不符

更多熱門

相關新聞

基隆親子照護平台　謝國樑：展現智慧新里程碑

基隆親子照護平台　謝國樑：展現智慧新里程碑

基隆市政府今（7日）於國立海洋科技博物館國際會議廳舉行全國首創「基隆親子照護平台」年度成果發表暨兒童遠距照護應用研討會。活動邀集全國專家學者，針對兒童醫療、遠距照護應用等議題進行深入探討，並分享基隆在智慧化健康照護方面的創新經驗。

基隆Podcast暢談流浪動物和志工故事

基隆Podcast暢談流浪動物和志工故事

防火志工管理模範表揚　基隆齊心守護安全家園

防火志工管理模範表揚　基隆齊心守護安全家園

表揚261績優志工　台東志工突破6600人

表揚261績優志工　台東志工突破6600人

府城消防志工熱心服務獲黃偉哲表揚肯定

府城消防志工熱心服務獲黃偉哲表揚肯定

關鍵字：

基隆志工謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

台積電工程師綠慘！嬌妻跟阿公級同事做224次

4遊客一早在武嶺「摸來摸去」　一看全笑翻

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！身分曝光了

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」

中山美穗「猝逝第一現場」曝光！浴缸滿滿熱水

男友「睡覺飄屍臭味」醒著很正常！過來人揭可能原因

17年前幫周杰倫伴舞！　他長大變偶像現身演唱會

沒在用載具！她結帳時「友拿手機給店員刷」

周杰倫記仇23年！　點名大咖天后掀舊帳

臭豆腐店正妹爆紅！「雙手上下甩油」本人IG曝光

寶貝女兒誕生　林昱珉升格當爸爸

周杰倫演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾出手了

快訊／北市中山區醫美診所女患者送醫不治

美國海軍二戰以來最激烈戰鬥

「他」演唱會前5日驟逝　百萬張門票無人肯退

更多

最夯影音

更多

敖犬「只包3千6給威廉」尷尬送卡　小煜「捂嘴」教做人...尺度超開

江蕙現身大巨蛋挺周杰倫！　他親自下台迎接合唱〈星晴〉

《情書》中山美穗驟逝享年54歲　最後貼文「心像被撕裂了一般」

蘇有朋一聽到〈當〉眼眶瞬間泛淚！　為瓊瑤獻唱〈雨蝶〉:青春正在遠離

建議巴拉圭「台灣、中國二選一」　大陸外交官徐偉遭驅逐出境

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面