基隆績優志工表揚大會　謝國樑：展現凝聚愛與力量

▲基隆績優志工表揚大會。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府社會處今（7日）於市府四樓禮堂舉辦「基隆市績優志工表揚大會」，以實際行動響應國際志工日，隆重感謝志工們的無私奉獻。113年度共有約100位志工受到表揚，他們用熱忱與行動讓基隆成為更有愛心的城市。市長謝國樑表示，今年活動以「有愛城市．志工前行」為主題，強調每位志工在不同崗位上發揮專長，攜手建構基隆更美好的未來。

謝國樑表示，基隆市志工的總人數已達1萬3,930人，服務範圍涵蓋335個單位，112年累計服務時數超過114萬小時。這些數據背後是一份份溫暖的付出，市長特別感謝志工們為基隆市民提供優質服務，尤其令人敬佩的是，超過半數的志工為65歲以上的高齡志工，他們依然用行動詮釋奉獻的價值。

▲基隆市長謝國樑致詞。

社會處長楊玉欣在致詞中提到，基隆市的溫暖與光輝來自這群默默付出的志工，他們以行動拉近市民之間的距離，從社區關懷到公共服務，處處可見他們的身影。志工的努力讓城市運作更加完善，也將愛的力量傳遞給每一位市民。

活動中，特別表揚了3組、7位榮獲「績優志工家庭獎」的志工，其中一組家庭包括夫妻與媳婦共同參與志願服務，充分展現將志工精神融入日常生活的典範。另有21位貢獻卓著的志工代表受到表彰，其中仁山社會福利服務中心的吳淑真志工，因其積極主動與卓越的領導能力，成為中心的重要支柱，並獲頒基隆市志願服務績優獎，以肯定她的傑出表現。