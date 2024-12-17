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「1區1室內兒童樂園」達陣　謝國樑開箱生態露營風暖暖館

▲基隆1區1室內兒童樂園達陣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市7個行政區都有室內兒童樂園。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七個行政區都有室內兒童樂園！自基隆市長謝國樑市府團隊上任以來，為親子打造安全、優質且遮風避雨的室內兒童樂園是重點施政目標，2023年3月迄今，短短2年基隆市已經完成「1區1特色室內兒童樂園」的目標，今（17日）最後1座暖暖室內兒童樂園正式亮相，謝國樑親自開箱與孩童同樂。

謝國樑提到，每一個室內兒童樂園在設計時就期待融入當地特色，暖暖區有許多旅遊名勝，尤其以自然景觀居多，透過暖東峽谷、暖暖水源地、暖東苗圃、碇內吊橋及露營村的概念，打造出專屬暖暖的「露營趣」的兒童樂園，讓孩子藉由玩樂的同時，也可以更了解地方自然景觀。

▲基隆1區1室內兒童樂園達陣。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑感謝市民朋友對各區室內兒童樂園的好評回饋，並表示暖暖室內兒童樂園的開幕，是基隆市「一區一室內兒童樂園」政策的重要里程碑，希望這個樂園能夠成為親子互動的橋樑，為親子創造更多美好回憶；七區室內兒童樂園已成功達標，接下來將針對7至12歲及13至18歲的兒童青少年擴展適齡設施。

基隆市政府為慶祝基隆市完成一區一室內兒童樂園的目標，即將為喜愛樂園的孩子們準備驚喜挑戰活動「7幻樂園集章趣」，凡是帶著孩子至基隆市七區室內兒童樂園遊玩，並成功蒐集到各區的紀念戳章，就可以換取精美的「基隆限定鷹站長保溫杯」，活動將於農曆春節期間2025年1月26日展開，相關資訊內容將公告於基隆市政府兒童及少年事務處臉書粉絲專頁，敬請市民朋友一起期待及關注最新消息。

▲基隆1區1室內兒童樂園達陣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆1區1室內兒童樂園達陣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆1區1室內兒童樂園達陣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆1區1室內兒童樂園達陣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆1區1室內兒童樂園達陣。（圖／記者郭世賢翻攝）

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