台南市多家大型KTV使用大陸非法雲端　警方搜索扣押機台送辦

▲台南市警察局接獲伴唱機合法業者報案，經報台南地檢署指揮偵辦，持搜索票進行侵權盜版案偵辦，查獲非法雲端伴唱機。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市警察局接獲伴唱機合法業者報案，經報台南地檢署指揮偵辦，持搜索票進行侵權盜版案偵辦，查獲多家大型知名商務酒店KTV、連鎖釣蝦場等營業場所，使用群唱公司提供大陸〔星網視易〕雲端伴唱機，涉嫌以OTT串流，重製等各項違反著作財產權侵權金額龐大。

其中查獲善化某遊藝場KTV，執行搜索扣押侵權機台16組，另同時提告移送多家侵權KTV，酒店釣蝦場，移送台南地檢署偵辦。

解了解，涉及侵權業者公司提供大陸進口雲端伴唱為大陸福州星網視易生產之雲端伴唱機，但該點歌機雲端曲庫未經台灣本地版權授權，使用大陸歌庫以串流方式並下載重製於硬碟內，提供店家以租賃方式給店家，供客人點唱並收取包廂費用，涉嫌違反著作權法，該公司目前已經涉及多起侵權案遭到全台多個地檢署起訴偵辦中。

台灣視聽著作專屬所有權人業者宏揚多媒體公司，著作權法採「屬地主義」，著作權保護也是，涉案大陸雲端點歌機並未獲台灣本地授權，無取得台灣合法使用授權，非法串流並下載重製模式即為侵權，侵害到本地數十家以上版權所屬的唱片公司及權利人，侵權金額龐大，店家又數次被多家權利人存證信函告知侵權行為並遭到提告，明知道侵權而持續使用侵權機器，為共同正犯，會面臨多家權利人，唱片公司的侵權提告光除必須承擔刑事責任外，光面臨的訴訟跟賠償金額就相當可觀。

宏揚多媒體公司呼籲店家立即停止侵權行為，下架侵權曲目，以免觸法，業者強調為維護正版打擊盜版，只要侵權行為沒停止就會持續維權提告，呼籲店家不要明知盜版為刑事案件，為圖小利而面臨刑事責任外還必須賠償巨額損害賠償。