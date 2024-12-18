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台南貴族幼兒園虐7童！吃太慢竟強制灌食還巴頭...家長椎心怒控

▲台南市又發生7名幼兒，在知名幼兒園受虐事件，市議員林燕祝18日帶著家長召開記者會，痛批幼兒園不當管教，林燕祝要求教育局3天將處理結果公告周知。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市又發生7名幼兒，在知名幼兒園受虐事件，市議員林燕祝18日帶著家長召開記者會，痛批幼兒園不當管教，林燕祝要求教育局3天將處理結果公告周知。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市又發生7名幼兒，在知名幼兒園受虐事件，市議員林燕祝18日帶著家長召開記者會，痛批幼兒園不當管教，林燕祝拿國教署法令，強調家長有權調閱側錄，要求教育局3天將處理結果公告周知，社會局需出面輔導，婦幼隊和永康分局立即製作筆錄報請檢察官偵辦。

林燕祝說，雙胞胎妹妹沒犯錯就被打頭，打的人仰馬翻，還被重摔在床，雙胞胎兒子則被強灌食，其他小朋友也是被同一位教保員打頭，要求調閱監視器還被拒，也不准側錄，家長悲訴，長期施虐園方真不知？

林燕祝請3位陳情家長和台南市政府秘書長方進呈、法制處長楊璿圓、教育局副局長楊智雄、永康分局張翊雋副局長、婦幼隊長陳佩伶、政風處專員等人出席『楚門的世界、侷限的教育局、幼童的煉獄、家長無所知』記者會。

▲台南市又發生7名幼兒，在知名幼兒園受虐事件，市議員林燕祝18日帶著家長召開記者會，痛批幼兒園不當管教，林燕祝要求教育局3天將處理結果公告周知。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林燕祝指出，這家位於永康東橋的幼兒園非常知名，學費不便宜，但曾因師生比不合、不當管教被開罰的紀錄，12月4日家長因3歲女兒被打，去園方看監視畫面，園方拒絕家長看影像，家長因此通報教育局，陸續有家長前來陳情，原來共有7名幼兒被同1名教保員施虐，其中還有一對龍鳳胎，他們要到教育局看影像，連教育局都不給看，所以12月12日起陸續有多名家長跟她陳情，她得知這個情況痛批教育局要包庇息事寧人？為何不在事件發生之初就直接請警方介入報請檢察官偵辦？

▲台南市又發生7名幼兒，在知名幼兒園受虐事件，市議員林燕祝18日帶著家長召開記者會，痛批幼兒園不當管教，林燕祝要求教育局3天將處理結果公告周知。（圖／記者林東良翻攝，下同）

龍鳳胎家長說，這起受虐事件被揭露，要感謝其中1位幼兒回家跟媽媽說老師打她的頭，園方最初只跟他們說只有妹妹被打頭，可是影像顯示的是，乖巧的妹妹正在疊棉被，這名教保員突然從後打他們女兒的頭，力道之大，讓小朋友人仰馬翻，然後又被重摔在床，他們一直關心弟弟有沒受虐，幼兒園都避重就輕，經議員協助看到畫面，才知弟弟因為吃得慢，被不斷強灌食，孩子又哭又吐，看得讓人心酸，為何花錢讓孩子被人打？

▲台南市又發生7名幼兒，在知名幼兒園受虐事件，市議員林燕祝18日帶著家長召開記者會，痛批幼兒園不當管教，林燕祝要求教育局3天將處理結果公告周知。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局副局長楊智雄說，之前的受虐案，教育局就重罰行為人和負責人，教保員終身不得任教，這次事件會用同樣標準處理，最高罰60萬，終身不得任教，家長可以閱覽，但礙於個資不能複製。

永康分局張副局長說，事發永康分局就從網路發現這起事件，去幼兒園調資料被拒，只能跟教育局調資料，因虐兒事件頻傳修法，受虐事件已不是告訴乃論，而是公訴罪。婦幼隊長陳佩伶則請教育局能在事發之初就通知婦幼隊，讓警方早日介入，防止受虐事件擴大。

祕書長方進呈說，不希望這類事件再發生，請教育局未來能積極處理，即時通報檢警，並協助家長調資料，也要加速證據調查。

▲台南市又發生7名幼兒，在知名幼兒園受虐事件，市議員林燕祝18日帶著家長召開記者會，痛批幼兒園不當管教，林燕祝要求教育局3天將處理結果公告周知。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林燕祝強調，霸凌零容忍，這家知名幼兒園這名教保員打幼兒的頭、拉頭髮、重打幼兒身體、重摔至椅子和床墊、用棉被悶著孩子，行為惡劣，要求3天內完成調查公告周知，還社會公道，未來類似事件發生，一定要提供去識別化帶子給家長，不要讓家長孤立無援。

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