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台南400風箏嘉年華　全台首座風箏迴廊展出1000件創作作品

▲台南市長黃偉哲誠摯邀請大家於2024年12月21日、22日一同參與「台南400風箏嘉年華」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲誠摯邀請大家於2024年12月21日、22日一同參與「台南400風箏嘉年華」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲誠摯邀請大家於2024年12月21日、22日一同參與「台南400風箏嘉年華」，風箏表演、DIY體驗、親子互動等多元內容，還有千人湯圓宴與暖心牛肉湯，也讓現場氣氛更加熱絡，邀請全家大小一同參與，感受濃厚的節慶氛圍與創意風箏的魅力。

▲台南市長黃偉哲誠摯邀請大家於2024年12月21日、22日一同參與「台南400風箏嘉年華」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

全台首座的風箏迴廊將展出1000件由小學生與樂齡長者共同創作的風箏作品，這些作品以「我的家鄉/我的夢想」為主題，帶來豐富多元的創意表現。每一幅風箏背後，都融入了小朋友天真無邪的想像力與長者珍貴的生命經驗，呈現出一幅美麗的跨世代藝術畫卷。

▲台南市長黃偉哲誠摯邀請大家於2024年12月21日、22日一同參與「台南400風箏嘉年華」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了精彩的風箏展覽與表演，台南400風箏嘉年華還安排了兩大暖心活動，為民眾帶來冬日的溫暖與親情。12月21日舉辦「千人一起過冬至吃湯圓」活動，邀請民眾一起品嚐熱騰騰的湯圓，體驗冬至的傳統習俗，感受團圓的溫馨氛圍。隨後，12月22日將推出「暖心牛肉湯」活動，現場提供免費的熱騰騰牛肉湯，讓大家在寒冷的季節中品嚐傳統的美食，感受台南的溫暖與人情味。

▲台南市長黃偉哲誠摯邀請大家於2024年12月21日、22日一同參與「台南400風箏嘉年華」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，這次活動不僅是台南一大體育盛事，也是凝聚社區、傳遞溫暖的最佳時刻。誠摯邀請市民朋友以及來自各地的遊客一同來到台南，與我們一起放飛夢想、共度美好時光！

▲台南市長黃偉哲誠摯邀請大家於2024年12月21日、22日一同參與「台南400風箏嘉年華」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024年12月21日、22日，下午13時-16時30分，在台南市麻豆區南勢里168號台南市曾文願景園區（原首府大學）舉辦。

▲台南市長黃偉哲誠摯邀請大家於2024年12月21日、22日一同參與「台南400風箏嘉年華」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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