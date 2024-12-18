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轟「台南花千萬設綠營主委銅像、公園」　羅智強：台獨比國父偉大？

▲▼民進黨立委郭國文12月初出席揭幕儀式。（圖／翻攝自Facebook／郭國文）

▲民進黨立委郭國文12月初出席揭幕儀式。（圖／翻攝自Facebook／郭國文）

記者郭運興／台北報導

台南市政府12月6日為已故台獨人士、前民進黨台南市黨部主委黃先柱紀念公園揭幕、設立銅像。對此，國民黨立委羅智強今（18日）表示，囂張可惡！拆國父銅像、立民進黨主委銅像，總統賴清德也曾在擔任台南市長時，在七股區為「台獨教父」黃昭堂設紀念公園及立銅像，花費3千萬經費。他強調，只因為是台獨、賴友友，就由公家出地出錢設公園立銅像，天大地大，民進黨最大，台獨皇親國戚比國父還偉大。

羅智強表示，台南市政府耗資近千萬公帑，在七股區為已故台獨人士、前民進黨台南市黨部主委黃先柱設立紀念公園和銅像。

羅智強表示，媒體報導，黃先柱是賴清德好友，是賴清德建議市府設公園立銅像，並親力親為，多次利用不公開行程到黃家與家屬討論。

羅智強指出，賴清德擔任台南市長時，也指示在七股區為「台獨教父」黃昭堂設紀念公園及立銅像，共花費3千萬經費，每年市府還要編列70萬維護環境清潔。

羅智強再指，結果這廂為台獨設銅像，那廂拆國父銅像。賴清德放任台獨人士破壞拉倒台南湯德章紀念公園中的國父銅像，市府並以去除政治圖騰為由，進一步拆除銅像基座。

羅智強說，而且連慰安婦銅像也遭移除，民間團體在國民黨台南市黨部旁，設立全台灣第一座慰安婦紀念銅像，遭市府譴責是政治活動，今年9月，因黨產遭清算，全台唯一的慰安婦銅像在土地點交後被移除，台南市府也不願協助安置。

最後，羅智強批評，多數民眾根本不知道黃先柱是誰，只因為主張台獨、是賴友友，就變成「對台灣民主發展貢獻卓著」，由公家出地出錢設公園立銅像。從地方到中央，賴清德的權力越大，就越往獨裁邁進，天大地大，民進黨最大，台獨皇親國戚比國父還偉大。

▼國民黨立委羅智強轟台南市府設綠營主委銅像。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

▲▼國民黨立委羅智強轟台南市府設綠營主委銅像。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

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