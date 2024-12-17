　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長虹支持曉劇場　於百年糖廍古蹟共賞文化傳承之美

▲▼長虹教育基金會,長虹建設,曉劇場,茶會,兒童,文化,公益。（圖／基金會提供）

▲長虹教育基金會支持在地劇團-曉劇場，於感恩茶會中邀請貴賓欣賞曉劇場的作品《魚》。

圖、文／長虹教育基金會提供

長虹教育基金會分享榮獲113年度教育部社會教育貢獻獎的喜悅，因此與臺灣在地劇團「曉劇場」合作，於2024台北老屋新生大獎的百年歷史古蹟「萬座曉劇場」內，舉辦感恩茶會，旨在通過公益贊助推動文化傳承，本次活動結合曉劇場的作品《魚》、糖廍文化園區導覽、傳統大木作工藝和長虹小茶人茶席。長虹教育基金會李文造董事長表示：「基金會成立十年，因為有各位的支持，基金會才能成長茁壯，背後是大家的共同付出與努力。」

▲▼長虹教育基金會,長虹建設,曉劇場,茶會,兒童,文化,公益。（圖／基金會提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李文造董事長為長虹小茶人頒發獎學金。

這場茶會承載多重意義，不僅是長虹教育基金會感謝社會各界支持的機會，也是長虹小茶人展示自我、分享茶文化的舞台，並呈現其在文化傳承與公益領域深耕的成就，也以實際行動支持臺灣在地劇場發展，讓更多人能夠看見曉劇場在社區營造及拓展國際的努力。長虹教育基金會李如華執行長表示：「長虹建設蓋有形的房子，而基金會則是蓋無形的房子，希望未來能以更多元的形式來推廣兒童文化教育。」

▲▼長虹教育基金會,長虹建設,曉劇場,茶會,兒童,文化,公益。（圖／基金會提供）

▲基金會將舞台佈置為茶席體驗區，營造獨特的茶美學氛圍。

長虹教育基金會長期關注美善傳承，萬座曉劇場則以「創新、共融、永續」為發展主軸，藉由雙方合作，促進在地藝術與文化的傳承。在活動中，曉劇場帶來改編自臺灣作家黃春明的短篇故事《魚》，展現臺灣的鄉土人情；基金會邀請到原為大木匠師，另承襲許漢珍司阜的黃彥霖司阜，介紹傳統建築構件的縮小模型，並在現場展示3座許金龍師傅以及李秉軒老師把木構建築及廟宇結網化繁為簡成教具的茶屋，以發揚臺灣建築之美。

▲▼長虹教育基金會,長虹建設,曉劇場,茶會,兒童,文化,公益。（圖／基金會提供）

▲基金會與黃彥霖司阜合作傳統大木作建築構件模型。

此次活動的另一個亮點是由7位長虹小茶人帶來的茶席體驗，茶席設於師傅精心製作的茶屋內，打造融合大木作工藝和兒童茶美學的獨特饗宴，小茶人現泡臺灣特色茶品：鐵觀音、東方美人及文山包種茶，現場茶香四溢，溫馨歡樂，現場來賓表示：「在這樣的場合中，能清楚感受到基金會對文化傳承與社會貢獻的投入與熱情！」

▲▼長虹教育基金會,長虹建設,曉劇場,茶會,兒童,文化,公益。（圖／基金會提供）

▲小茶人黃羽萱在基金會訂製的架棟茶屋呈現精湛茶藝。

作為一個致力於社會責任的機構，長虹教育基金會透過與曉劇場的串聯，將文化、藝術與公益融合，進一步深化其社會影響力。期盼這份合作能繼續發酵，共同為地方帶來更多正向的改變。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
急凍不到10度時間曝　下周冷空氣挑戰寒流
田亞霍斜槓「月收入20萬」！養一家四口
快訊／高雄女魂斷斑馬線！肋骨刺穿內臟慘死
快訊／新北30歲女騎士車禍　小腿斷了
教練染指31小球員　「1人掌控球隊」其他教練全被擋掉
快訊／00919換股開獎！增刪8檔
快訊／男遭車斗夾死渾身血！女友接噩耗崩潰
人事總處主管嗆喪假同仁「快燒一燒」　霸凌成案將遭懲處

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曝GU省錢買法！過來人爆買一家4口冬衣「省5千多台幣」也大推

台南第23處環教設施　成大鯨豚研究中心認證通過閃亮登場

常買水果和海鮮給婆婆！她聽「老公轉述1句話」心寒：有必要抹黑嗎

周四低溫不到10度！太平山、雪山有望下雪　下周冷空氣挑戰寒流

和欣客運8路線短區間12／30調漲　最多貴70元

日男定居台灣！回日本吃一蘭「被給中文菜單」　網揪1關鍵：超台

明年元旦新制：租金補貼增至75萬戶、滿10歲可自動通關

腸病毒單周1.7萬人就醫！疾管署預估疫情燒到春節前

快訊／輻射冷卻發威！5縣市低溫特報　明早不到10度

心儀女常不讀不回！暈船哥「找GPT訴苦」變心了　全場狂做1事

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉

轎車路口加速險撞斑馬線行人　網見他急跳開：還好反應快

「八大指南針」揭富二代痴迷酒店妹　砸300萬天天框僅牽手

【新郎跳得更騷】結婚典禮進場新郎與新娘尬舞嗨爆！

陳華「伴奏突消失」 臨危不亂秀清唱實力#星光雲reels

曝GU省錢買法！過來人爆買一家4口冬衣「省5千多台幣」也大推

台南第23處環教設施　成大鯨豚研究中心認證通過閃亮登場

常買水果和海鮮給婆婆！她聽「老公轉述1句話」心寒：有必要抹黑嗎

周四低溫不到10度！太平山、雪山有望下雪　下周冷空氣挑戰寒流

和欣客運8路線短區間12／30調漲　最多貴70元

日男定居台灣！回日本吃一蘭「被給中文菜單」　網揪1關鍵：超台

明年元旦新制：租金補貼增至75萬戶、滿10歲可自動通關

腸病毒單周1.7萬人就醫！疾管署預估疫情燒到春節前

快訊／輻射冷卻發威！5縣市低溫特報　明早不到10度

心儀女常不讀不回！暈船哥「找GPT訴苦」變心了　全場狂做1事

高雄「九龍齋」過期蜜餞遍及21縣市　金門縣：查無違規產品

JUDY許願跟劉以豪許光漢三角戀　温昇豪澆冷水：比較適合演消婆

許銘春演唱會慘了　審計長查就安基金「5千萬不符用途」：將如額追回

相隔16年　台東縣再辦全國童軍總幹事會議

電視劇翻拍「第一碎屍懸案」捏造婚外情　家屬痛喊告：是侮辱！

烏克蘭飼主「帶貓逃離戰火」　在山區險凍死互相取暖救命

瑀熙北漂看房「20坪竟要4000萬」！　驚呆：嚇死我這個台南人

破千萬流量！創意不分年齡　一途莊舒羽分享實戰心法

白沙冒充真雪！河南寶泉景區遭指「騙小孩」　園區：拍照也好看

歐告冬天戴上「閃亮貴氣圍巾」好溫暖　背後出自2女大生愛心巧手

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

生活熱門新聞

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

統神「130→99KG」瘦臉曝光！　帥到驚呆批踢踢

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

即／5縣市低溫特報！急凍跌破10度

比厚外套還強！冬天騎車「1神物」無敵暖　全場認證

冬至別愛愛「6禁忌一次看」　4星座發了

文化幣元旦發放！13到15歲每人600

14年「豪門夢」碎？　王瀅深夜發文：沒有夢哪有碎

獨／「請幫助我完成學業」建中畢業生1天募得74萬　留德夢不中斷

清晨7.1℃！　今晚變天「雨最多」時間曝

不是沒人愛！4星座「一個人也過很好」

排2小時蛋糕「被懷孕姊全吃光」　網友全挺她

2025年開局「超強運四星座」

快訊／萬那杜7.4強震　氣象署：太平洋地區可能引發海嘯

更多熱門

相關新聞

雲林麥寮啟動鄉志編纂　許忠富：與鄉親共書榮耀與夢想

雲林麥寮啟動鄉志編纂　許忠富：與鄉親共書榮耀與夢想

雲林麥寮鄉志撰寫序幕昨（16）日正式拉開，參與編纂計畫的學者專家、志工、公所團隊，基於徵詢各界意見之需，能更貼近在地記憶與文化脈絡，誠摯地邀請麥寮在地耆老與各界人士及文史工作者共同參與研討，提供撰寫建議與方向，以周全麥寮鄉志內容。

NCC地方文化內容推廣績優表揚中嘉寬頻獲四大獎

NCC地方文化內容推廣績優表揚中嘉寬頻獲四大獎

高雄4大管道　為1735隻浪浪找到家

高雄4大管道　為1735隻浪浪找到家

「蹲點‧台灣」建立世代連結　大學生利用科技傳承社區文化

「蹲點‧台灣」建立世代連結　大學生利用科技傳承社區文化

長虹支持曉劇場共賞文化傳承之美

長虹支持曉劇場共賞文化傳承之美

關鍵字：

長虹教育基金會長虹建設曉劇場茶會兒童文化公益

讀者迴響

熱門新聞

即／中捷隨機砍人案兇嫌曝「吞16顆電池」輕生

女作家認了曾做援交！悲苦經歷惹淚

百萬YTR代言內衣「隱瞞曾隆乳」遭提告

蝦皮「1服務」無預警結束！大票用戶哀號：小確幸沒了

即／台中國小棒球教練疑性侵25人還拍片！欲輕生被攔阻

統神「130→99KG」瘦臉曝光！　帥到驚呆批踢踢

空軍飛官遭俘21年拒投降　7位上將今到場參加公祭

台北馬拉松「長腿姐姐」被直播15分鐘　身分起底大有來頭

小S愛女Lily曬雅思成績單！真實程度曝

快訊／考委人事案蓋錯票！　黃珊珊急道歉、黃國昌面色凝重

狼教練性侵小球員！家長心碎現身

柯文哲爆「屯田計畫」想再撈20億　四大罪將起訴

即／國小棒球教練性侵25球員　盧秀燕震怒說話了

最會冷戰星座！TOP 1是人間冰窖

陳華「億萬千金身世」被起底！家產卻一夕蒸發

更多

最夯影音

更多

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

鰩魚在籃子裡用鼻孔偷瞄人　慌張表情引網笑：求生欲超強

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面