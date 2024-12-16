「蹲點‧台灣」建立世代連結　大學生利用科技傳承社區文化

▲由中華電信基金會與國立政治大學廣電系共同舉辦「蹲點‧台灣」活動，今年第十五屆頒獎典禮圓滿落幕。（圖／中華電信基金會提供）

記者錢雅慧／綜合報導

第十五屆「蹲點‧台灣」於12月13日舉行成果發表暨頒獎典禮，表彰來自20校30系學生與全台11縣市社區的努力成果。頒發網路行銷獎、數位多媒體創作獎、社區紀錄片獎、最佳服務獎，和最大獎「蹲點‧台灣 大賞獎」等五大獎項，獎勵用心投入的團隊，其中「大賞獎」獲獎學生與社區代表更暖心互道感謝，氣氛溫馨動人。

本屆學生們觀察到偏鄉人口外流以及數位落差問題，也直接導致在地文化面臨失傳危機，對此，不僅設計創意課程活絡長者身心靈，也教導學童使用手機紀錄家鄉故事，建立跨世代溝通、落實社區永續發展。其中，東華大學的林子恩與謝芷芸，在花蓮福音部落帶領當地學童與長輩用手機記錄生活，促進跨世代對話與互動；而在花蓮靜浦部落，來自屏東大學的顏毓萱與陳芊卉則是用影像記錄豐年祭和族人故事，並在各大社群平台上分享傳播，不僅讓外地人認識部落文化，也幫助文化保存與流傳。

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此外，學生也帶入行銷思維，藉由數位助力讓地方產業走出社區，逢甲大學的張芳瑜及楊詠馨幫助桃園新屋愛鄉協會完善社群經營、網路商店運作，助社區石滬文化產業的行銷腳步更穩健，而推廣行動還將延伸至後續的畢業專題。臺灣師範大學的陳晉與陽明交通大學的張今菁，為長年照顧在地弱勢學童的台中天恩社區關懷協會建置專屬網頁，傳揚協會故事並推廣協會商品，還進一步讓協會老師學會網頁更新，使協會掌握數位應用能力，未來能持續自主發聲。

中華電信基金會董事長林榮賜表示，今年中華電信也在各項永續獎項上獲得殊榮，而獲獎便是肯定中華電信與基金會共同透過數位賦能落實社會責任、推動社區發展的作為，未來也將持續攜手基金會，以優質的數位科技服務支持社區前進，藉由年輕世代的創造力與數位力促進社會共融。

2024第十五屆「蹲點‧台灣」成果：https://youth.chtf.org.tw/achievement