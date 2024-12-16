　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「蹲點‧台灣」建立世代連結　大學生利用科技傳承社區文化

▲▼中華電信,中華電信基金會,蹲點‧台灣,偏鄉,文化,科技。（圖／業者提供）

▲由中華電信基金會與國立政治大學廣電系共同舉辦「蹲點‧台灣」活動，今年第十五屆頒獎典禮圓滿落幕。（圖／中華電信基金會提供）

記者錢雅慧／綜合報導

第十五屆「蹲點‧台灣」於12月13日舉行成果發表暨頒獎典禮，表彰來自20校30系學生與全台11縣市社區的努力成果。頒發網路行銷獎、數位多媒體創作獎、社區紀錄片獎、最佳服務獎，和最大獎「蹲點‧台灣 大賞獎」等五大獎項，獎勵用心投入的團隊，其中「大賞獎」獲獎學生與社區代表更暖心互道感謝，氣氛溫馨動人。

本屆學生們觀察到偏鄉人口外流以及數位落差問題，也直接導致在地文化面臨失傳危機，對此，不僅設計創意課程活絡長者身心靈，也教導學童使用手機紀錄家鄉故事，建立跨世代溝通、落實社區永續發展。其中，東華大學的林子恩與謝芷芸，在花蓮福音部落帶領當地學童與長輩用手機記錄生活，促進跨世代對話與互動；而在花蓮靜浦部落，來自屏東大學的顏毓萱與陳芊卉則是用影像記錄豐年祭和族人故事，並在各大社群平台上分享傳播，不僅讓外地人認識部落文化，也幫助文化保存與流傳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，學生也帶入行銷思維，藉由數位助力讓地方產業走出社區，逢甲大學的張芳瑜及楊詠馨幫助桃園新屋愛鄉協會完善社群經營、網路商店運作，助社區石滬文化產業的行銷腳步更穩健，而推廣行動還將延伸至後續的畢業專題。臺灣師範大學的陳晉與陽明交通大學的張今菁，為長年照顧在地弱勢學童的台中天恩社區關懷協會建置專屬網頁，傳揚協會故事並推廣協會商品，還進一步讓協會老師學會網頁更新，使協會掌握數位應用能力，未來能持續自主發聲。

中華電信基金會董事長林榮賜表示，今年中華電信也在各項永續獎項上獲得殊榮，而獲獎便是肯定中華電信與基金會共同透過數位賦能落實社會責任、推動社區發展的作為，未來也將持續攜手基金會，以優質的數位科技服務支持社區前進，藉由年輕世代的創造力與數位力促進社會共融。

2024第十五屆「蹲點‧台灣」成果：https://youth.chtf.org.tw/achievement

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
什麼工作「適合躺平族」　網推1職業：想休息就休息
林襄挨酸「說話不經頭腦」！　10字正面回擊
小S愛女Lily曬雅思成績單！　曾說「母語是英文」遭出征
蔣萬安晚宴致詞提瓊瑤　引自傳「戰爭代表流浪跟苦難」籲交流重要
獨／第一代啦啦隊女神密訓神秘團　曝「全猿逃走中」還沒完
LIVE／雙城晚宴登場！蔣萬安宴請華源　致詞亮點「兩岸藝文」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

超滿意愛愛尺寸！妹子「脫口1句」男友秒軟　老司機罵：大地雷

獨／第一代啦啦隊混血女神密訓神秘團　曝「全猿逃走中」還沒完　

金牌專案誕生！世新大學資傳畢展結合創意大賞　探索AI創作未來

桃機國際美食嘉年華開跑　打卡享優惠、耶誕跨年加送伴手禮

「蹲點‧台灣」建立世代連結　大學生利用科技傳承社區文化

2波冷氣團強襲「明晚更冷探10度」　周四高山有機會再降雪

2025年開局「超強運四星座」　貴人相助　愛情事業雙豐收

不想努力了！什麼工作「適合躺平族」　網推1職業：想休息就休息

南山人壽揪地方創生團體規劃「永續深度旅行」為金山注入新活水

第二周就離職！他做「日間保全」崩潰：被當空氣，出事要1人扛

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

柳演錫超純情「老婆推倒還落跑」　蔡秀彬誤傳愛心...他看到暈了XD

怕愛貓誤食塑膠繩想拿走　牠突然驚醒緊咬：別想偷

超滿意愛愛尺寸！妹子「脫口1句」男友秒軟　老司機罵：大地雷

獨／第一代啦啦隊混血女神密訓神秘團　曝「全猿逃走中」還沒完　

金牌專案誕生！世新大學資傳畢展結合創意大賞　探索AI創作未來

桃機國際美食嘉年華開跑　打卡享優惠、耶誕跨年加送伴手禮

「蹲點‧台灣」建立世代連結　大學生利用科技傳承社區文化

2波冷氣團強襲「明晚更冷探10度」　周四高山有機會再降雪

2025年開局「超強運四星座」　貴人相助　愛情事業雙豐收

不想努力了！什麼工作「適合躺平族」　網推1職業：想休息就休息

南山人壽揪地方創生團體規劃「永續深度旅行」為金山注入新活水

第二周就離職！他做「日間保全」崩潰：被當空氣，出事要1人扛

超滿意愛愛尺寸！妹子「脫口1句」男友秒軟　老司機罵：大地雷

情侶吵架！熱褲妹「直接躺馬路上」　誇張畫面曝

《換乘戀愛》1～3季原班人馬新節目來了！「明年開播」時間曝光

蔣萬安贈瓷盤「雙城好兩岸好」　上海回贈瓷瓶寓「兩市人民心手相連」

蔣萬安晚宴提周杰倫、張惠妹　音樂共鳴超越界限「弭平隔閡」

華源晚宴致詞謝台北、蔣萬安：雙城論壇是兩岸和平發展的好事！

全家化身移工「中文教室」！酸辣燙買2送2、東南亞零食10元多1件

暖助1735隻浪浪找到家！高雄4大管道認養率增17%

涂兆緯7局好投助威　文化大學擒台體收第8勝晉級保希望

林襄挨酸「說話不經頭腦」！　陷佔位疑雲10字正面回擊

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

生活熱門新聞

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

快訊／「爆料公社負責人」遭收押！　官網發聲了

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

電動車汽燃費估最高15720元　交通部：最快2030年開徵

台灣單月詐騙126億　1手段每天騙走1億

比厚外套還強！冬天騎車「1神物」無敵暖　全場認證

晚安小雞坐牢10個月　手寫信曝近況

北捷博愛座再爆衝突！阿伯狂吼「65歲以上在坐的」

台北市人口跌破250萬！　議員憂持續外流「晚上變空城」

士林夜市打工妹「日文超溜」　她驚呆：顏值不輸日韓！

快訊／5縣市低溫特報！今晚到明天跌破10度

今晨9.8℃！　下波挑戰入冬最強冷空氣

每天多140萬顆！蛋價暴跌4成　農民嘆：賣一斤賠一斤

更多熱門

相關新聞

歷史傳承與重生　台東故事館全新開幕

歷史傳承與重生　台東故事館全新開幕

承載豐厚歷史記憶的台東故事館於13日舉行開幕記者會，象徵故事館的歷史傳承與文化新生。台東縣長饒慶鈴表示，台東故事館這座承載著歷史記憶的建築，不僅是台東藝文發展的核心場域，更將成為串連在地文化與未來創意的重要樞紐，期盼成為展現台東獨特魅力的精神地標。

創作與傳承　打造台東原住民族劇場

創作與傳承　打造台東原住民族劇場

台日扶輪社攜手傳愛　贈門諾彩色心臟超音波

台日扶輪社攜手傳愛　贈門諾彩色心臟超音波

中華電信施工！雲林東和村12/17停話1小時

中華電信施工！雲林東和村12/17停話1小時

電信三雄11月獲利出爐

電信三雄11月獲利出爐

關鍵字：

中華電信中華電信基金會蹲點‧台灣偏鄉文化科技

讀者迴響

熱門新聞

FANS 17驚爆逼少女拍片！小哥哥艾理20萬交保

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

北韓士兵戰死俄羅斯影像曝光！

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝

林襄：我沒跟前輩們一起搭高鐵！陷佔位風波還原真相

人氣漫畫家織織「驚喜宣布懷孕了」

快訊／「爆料公社負責人」遭收押！　官網發聲了

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

即／陳梅慧國道車禍亡！竹檢11:30記者會說明

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

Fans17如創意私房翻版！收押6人赫見爆料公社負責人

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面