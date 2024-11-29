聖揚機構傳遞藝術理念　台中四大展場聯展歐洲建築攝影作品

▲聖揚機構總經理陳正哲舉辦攝影展。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

聖揚機構總經理陳正哲熱愛攝影，30多年前在歐洲求學，紀錄了許多歐洲建築景緻及人文風情，陳正哲21日起舉辦「憶訪歐洲．藝遊未盡-陳正哲歐洲行旅個人攝影展」，展出地點位於台中捷運多處站點的藝文長廊，以及李科永紀念圖書館，他表示，盼透過本次攝影展，讓更多人感受到建築的魅力，體會永續生活的重要性。

「憶訪歐洲．藝遊未盡-陳正哲歐洲行旅個人攝影展」今（27）日下午在台中市李科永紀念圖書館3樓盛大舉辦開幕展，包括台中市政府法制局長李善植、文化局副局長曾能汀、台中市議員朱暖英、台中市議員林祈烽等人都到場共襄盛舉。

陳正哲人生歷程豐富多元，跨越多個領域，除了本行30多年營建經驗，年輕時也曾在比利時求學，中年時期更跨足精釀啤酒領域，熱愛到親自參與釀造，同時長期支持公益事業。

此次展出的作品來自他珍藏已久的底片，記錄了他當年求學時期遊歷歐洲的建築景緻與人文風情，極具時代及個人記憶的價值。陳正哲表示：「小時候在教會受到很多幫助，如今有能力回饋社會，自然要盡一份心力。」這份感恩之心，正是他積極參與公益活動的動力。對陳正哲而言，攝影雖只是興趣，但透過這次展覽，他不僅能滿足自己對攝影的熱愛，更能藉此行善助人，可謂一舉數得。

展覽分為「展覽進站．節能啟程」和「與時光相遇．與生命對話」兩大主題，「展覽進站．節能啟程」聚焦南歐地區的建築瑰寶，將在台中捷運烏日站、市政府站和松竹站的藝文長廊展出；「與時光相遇．與生命對話」則在台中市李科永紀念圖書館舉行，展出內容不僅包含捷運站的精選作品，還增添了西歐國家的人文風情，為觀眾呈現更全面的歐洲建築藝術畫卷。在圖書館的展覽中，結合館內藏書進行導讀，幫助民眾更深入理解歐洲建築文化。