展現南島民族精神　台東阿美族海洋學習基地完工落成

▲台東阿美族海洋學習基地完工落成。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府12日下午在卑南鄉莿桐部落杉原灣海岸海洋學習基地舉辦阿美族「海洋學習基地~巴格浪活動Mipakelang to talu'an」，縣長饒慶鈴至現場一同共襄盛舉，慶祝阿美族海洋學習基地的完工與落成，並向現場族人提出，明年將邀請帛琉的船隻航行至台東，進行跨國交流，以及與南島語族國家航海大師合作，打造屬於台東的南島帆船。



饒慶鈴縣長感謝Fudafudakan團長、副團長及船團成員在搭建海洋學習基地期間所做的努力，展現真實的南島民族精神和風格。今年5月4日，縣府與莿桐部落簽訂「合作備忘錄」，從8月開始，召集Fudafudakan船團的成員們，一起投入搭建海洋學習基地這個艱辛但充滿意義的工作。過程從一開始的選木、取材、砍竹，一直到修藤、立柱、上樑，完全由船員成員們親手參與，每一步都充斥著辛苦與挑戰。建造海洋基地的過程秉持著對自然環境的尊重，同時也使用了大量在地的資源，每一根木樑、每一根竹材，都承載著族人們的心血與信念。



饒慶鈴並提到，在明年縣府將邀請帛琉Alingano Maisu號船隻航行至臺東，進行跨國交流的同時，也借鏡鄰近南島民族傳統航海復振的經驗，也將與鄰近的關島、帛琉的航海大師合作，結合台東的海洋民族達悟族、阿美族等的傳統船筏特色，打造屬於台東的南島帆船，與南島族親跨海串聯，開展南島海洋文化交流與世界做朋友，讓台東成為臺灣與世界接軌的連接點。



台東縣原住民族行政處指出，杉原灣擁有豐富自然資源和深厚的文化背景，在未來，將以此地作為阿美族海洋教育、文化傳承及部落共管使用的場域。開設豐富的原住民族文化課程，將海洋生態、環境保護等議題納入教學範疇，讓學員們體會阿美族如何與海洋共生，並學習他們世代相傳的海洋生態知識與技術。也將依據莿桐部落在地的特色與亮點，設計並規劃一系列與海洋息息相關的文化活動與遊程，讓杉原灣成為「東部最耀眼的景點」。