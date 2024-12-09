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「長者不遺憾清單」攝影展中壢展出　見證無憾的美好

▲「長者不遺憾清單」攝影展

▲「長者不遺憾清單」攝影展中壢展出。（圖／喜大人提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市喜大人長者關懷協會與桃園市立圖書館總館，共同主辦的「永不止步：長者不遺憾清單攝影展」，即日起至12月30日，在桃園市立圖書館中壢分館 3樓藝文展區展出；展覽將透過攝影作品與活動紀錄，捕捉了長者們追尋心中的珍貴時刻，用影像敘述不凡的平凡人生。

▲「長者不遺憾清單」攝影展

▲「長者不遺憾清單」攝影展，見證無憾的美好。（圖／喜大人提供）

喜大人長者關懷協會8日表示，本次展覽以「不遺憾清單」為主題，透過專業攝影師梁榕鏡頭下的一幅幅動人作品，記錄長者們勇敢追求未完成心願的精彩瞬間。無論是一張遲來的婚紗照、家庭全家福，跨出家門和朋友快樂玩在一起的紀錄，這些影像都傳遞出長者對生活的熱愛與對未來的期待。

▲「長者不遺憾清單」攝影展

▲穿上量身訂製的西裝，阿公笑著說：「這是我年輕時沒機會做的事。（圖／喜大人提供）

這項展覽，不只是照片，更是每位長者不服輸的生命寫照。一位93歲的爺爺，堅持穿上量身訂製的西裝，他笑著說：「這是我年輕時沒機會做的事。」另一位阿嬤，深情地看著全家福，眼中盡是感謝與幸福：「每次看到這張照片，我就知道，我的家圓滿了。」一對攜手70載的老夫妻，首次在鏡頭前並肩而立，紀錄下屬於他們的婚紗照；」透過這些故事影像紀錄提醒我們每一刻都該用心活著。

這些影像作品不僅是長者心願的見證，也展現了家庭支持的力量。每張照片背後，都是家人陪伴長者完成夢想的故事，讓我們感受到關愛的力量無遠弗屆。

桃園市喜大人長者關懷協會表示，「永不止步」不只是長者的口號，更是對每一位觀展者的鼓舞。無論年紀，人生都值得為夢想奮鬥。我們希望藉由這場展覽，喚醒社會對長者心理需求的重視，並鼓勵每個人珍惜當下、關心所愛，不留遺憾。

這些影像作品不僅是長者心願的見證，也展現了家庭支持的力量。每張照片背後，都是家人陪伴長者完成夢想的故事，讓我們感受到關愛的力量無遠弗屆。
展覽現場設有「不遺憾便利貼牆」，邀請您寫下自己的夢想與心願，與所有人分享您的不遺憾清單，攜手創造無遺憾的人生篇章。

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