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傳訊息「這1字」沒有特別選！男友誤會了　兩派熱議：是通用啊

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO沒有特地選「她」這個字。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人傳訊息時，不會特別選字。近日就有網友發文表示，她有次傳訊息告訴男友，自己要跟一個女生出去，不過因為打的字是「他」，因此對方就心想是不是還有其他男生？對此，她也實在納悶，為什麼打字要分「她」和「他」？大家也會在意使用哪個字嗎？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「你們會在意『他』跟『她』的用法嗎」為標題發文，提到她有次傳訊息給男友，說她要跟一個女生出去，然而，因為她訊息是傳「我跟『他』」，因此男友就心想，是不是除了那個女生，還有另一個男生？而男友的疑惑就讓原PO不解，她前面不是已經說女生是誰了嗎？

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原PＯ也說，她既然都已經講明要跟誰出去，那之後的話題，不也都是會圍繞在那個人身上嗎？為何男友無法理解這件事？所以她之後打字都要特別改用「她」？為什麼打字非得分「她」和「他」？

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你是對的，把男生打成她我才會在意」、「不管男女一律打他」、『他』可指任何性別（只要是人），『她』只能用於女性，你用『他』一點問題都沒有」、「我都打他，男生女生都是人，都是用人字旁」、「我覺得在意這個有點太鑽牛角尖，啊不然你以後都用she」。

也有網友表示，「通常女部她是在描述事情的時候一定會使用的，方便分別角色」、「他是通用啊，但講事情可能就會用他她區分」、「我會在意」、「如果有個男生特別用『妳』，我都會懷疑他是不是跟很多女生聊天」、「『他她』我會選但『你妳』不會，雖然『他』是都可以用的，不過我覺得既然你男友有提出來，而你也沒差的話就改吧」。

根據教育部重編國語辭典修訂本，「他」指稱你我以外的第三人，為第三人稱代名詞；「她」則僅能作為女性第三人稱。

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