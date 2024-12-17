嘉南地區地震暴增4倍！專家示警「1地要注意」：恐是強震前兆

▲台南市學甲區16日晚間發生規模3.9地震。（圖／氣象署）

圖文／CTWANT

台南市學甲區、嘉義縣新港鄉昨（16日）晚間分別在7時及8時17分，發生芮氏規模3.8及3.9有感地震，同屬極淺層地震。對此，地震專家指出，2024年台灣嘉南地區因為有4個區域群震太頻繁，導致地震數量已達117個，是去年的4倍之多。還有專家示警，彰化到嘉義一帶上個月的地殼移動速度明顯加快，有可能是「致災性強震」的前兆。

前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋表示，昨晚台南學甲的地震震央，正好位於嘉義義竹布袋群震與台南麻豆佳里群震之間，目前雖然僅發生單次地震，但是否發展成群震仍需要持續關注。

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此外，郭鎧紋分析數據後也發現，今年截至昨日，嘉南地區合計顯著有感地震25個，小區域地震92個，合計117個；但2023年嘉南合計顯著有感地震為3個，小區域地震25個，合計僅有28個，擺在一起看就會發現，今年還沒過完，嘉南地區的地震數已經是去年的4倍多。

郭鎧紋也指出，有上述現象主要是因為嘉義縣朴子太保群震、義竹布袋群震、中埔群震，以及台南麻豆佳里群震太頻繁，造成今年嘉南地區的地震數量暴增。

地震專家石瑞銓則說明，根據監測資料顯示，嘉義、台南地區近2個月地震頻頻，而且都屬於極淺層地震，不過因為愈接近地面破壞力相對較輕，所以並未傳出太大的災情。

然而，值得關注的是中央氣象署11月份觀測到中台灣的彰化經雲林到嘉義，上個月的地殼移動速度有明顯加快的趨勢，石瑞銓認為有2個可能原因，首先是該區域因近期的多次地震導致地殼移動，此種狀況的威脅性較低；而第二個則是持續移動，這就有可能會引發致災性強震。對此，中央氣象署也提醒民眾加強防震意識，尤其是位於地震頻繁區域的居民，做好地震防災準備。

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