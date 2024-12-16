情侶吵架！熱褲妹「直接躺馬路上」　誇張畫面曝

▲1名藍髮熱褲妹疑因與男友吵架，竟躺臥在機車道上耍賴，最終被警方帶回警局。（圖／翻攝社會事新聞影音）



圖文／CTWANT

高雄市前金區15日晚間9時許發生一起糾紛事件，1名20多歲的藍髮女子，疑似與男友在爆發口角衝突，未料她竟脫序躺在機車道上耍賴，嚇壞行經車輛不敢輕舉妄動，紛紛倒車閃避，警方獲報到場隨即將她帶回派出所，這才恢復正常交通，後續警方已通知藍髮女家屬將她帶回安撫。

據了解，在寒冷的天氣下有1名藍髮熱褲妹疑因與男友大吵，未料竟蹲坐在機車道上耍賴，更誇張的是她後續竟直接躺平在馬路中，由於該處車流量大，此危險行為導致後方車輛嚇壞皆不敢前進，駕駛深怕有個萬一皆紛紛倒車閃避，藍髮妹的衝動舉止造成交通一度受阻。

警方表示，15日晚間9時許獲報，民眾指稱中華三路一處超商前，有1名女子躺臥在機車道上，害行經車輛見狀皆趕緊閃避，所幸未有撞擊受傷情事，隨後警方迅速趕抵現場處理，到場時員警僅見1名藍髮女情緒激動在馬路上，警方擔心其危險隨即帶回警局，藉此防止她再度阻礙通行，危害交通安全，後續警方已通知家屬將其帶返住處安撫，才順利解除這齣驚魂記。

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