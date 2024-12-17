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社會 社會焦點 保障人權

毒品分裝場藏身台南舊式透天厝　警逮藥頭查獲喪屍煙彈、改造槍

記者林東良／台南報導

台南市警五分局，2024年10月份查獲一男子販賣毒品咖啡包，經持續溯源追查其毒品來源，進而鎖定藥頭林姓男子藏身在中西區某舊式透天厝內，16日執行搜索逮獲林嫌，現場發現喪屍煙彈及混合型毒品咖啡包及分裝工具，起獲改造手槍1枝、子彈16發，全案依毒品、槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警五分局16日執行搜索逮獲林嫌，現場發現喪屍菸彈及混合型毒品咖啡包及分裝工具，起獲改造手槍1枝、子彈16發，全案依毒品、槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警方逮獲林嫌，現場發現喪屍煙彈及混合型毒品咖啡包及分裝工具，起獲改造手槍1枝、子彈16發。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警五分局16日執行搜索逮獲林嫌，現場發現喪屍菸彈及混合型毒品咖啡包及分裝工具，起獲改造手槍1枝、子彈16發，全案依毒品、槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警五分局長洪宏榮，要求持續向上溯源毒品來源，專案小組從查獲毒品販賣循線追查，進而鎖定上游藥頭林姓男子涉有重嫌，經報檢察官郭育銓指揮偵辦，並聲請搜索票、拘票獲核發，16日專案小組前往中西區某透天厝執行搜索，當場查獲林姓犯嫌，並發現林嫌在其住家內私設毒品分裝場，現場查扣電子煙8支、菸彈1批、安非他命1（包重0.98公克）、分裝袋1批、毒品咖啡包81包（毛重313.86公克）、果汁粉1包、咖啡粉1包、俗稱「喪屍煙彈」依托咪酯2罐（毛重31.3公克）、封膜機、電動研磨機、海洛因1包（毛重1.90公克）、犯罪用手機2支等相關證物。

另林嫌因販賣毒品，擁槍自重，持有改造槍枝1把及子彈16顆，一併為五分局警方查獲，全案詢後依毒品及槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦，並持續向上溯源追查。

▲台南市警五分局16日執行搜索逮獲林嫌，現場發現喪屍菸彈及混合型毒品咖啡包及分裝工具，起獲改造手槍1枝、子彈16發，全案依毒品、槍砲罪嫌移送台南地檢署偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

五分局長洪宏榮表示，查緝毒品為現今主要行動方針，尤其近期新興第二級毒品依托咪酯，俗稱「喪屍煙彈」，有不法人士透過網路社群等，塑造電子煙趕流行風潮，吸引年輕族群使用，年輕人不知不覺中就接觸了毒品，進而影響本身健康及危害他人安全，呼籲大家對於網路上來源不明之菸彈應謹慎思考並拒絕使用，第五分局亦將落實安居緝毒專案隔離社區藥頭精神，持續防毒、緝毒，阻絕毒品於轄區之外，有效淨化轄內治安。

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