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社會 社會焦點 保障人權

恐怖警匪追逐！通緝犯拒檢狂飆「撞噴無辜機車」　5人受傷送醫

記者楊永盛、陳韻如／苗栗報導

苗栗竹北警方昨(16日)中午執行巡邏勤務時，發現一輛轎車行跡可疑，經查確認車主為一名通緝犯，隨即準備攔查，不料對方卻拒檢加速逃逸，員警立即駕車尾隨。追逐過程中，犯嫌不顧其他用路人安全，撞擊多輛停等紅燈的機車，造成5名無辜民眾受傷送醫，犯嫌最終逃至水防道路二段時不慎衝入路旁空地，警方才得以上前將人壓制逮捕，全案後續移請新竹地檢署偵辦。

▲▼ 苗栗警匪追逐 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗警匪追逐，無辜民眾路口慘遭撞噴。（圖／記者楊永盛翻攝）

透過監視器畫面可以看到，案發當下犯嫌拒檢駕車狂飆，並於中華路與中央路口危險加速左轉逃逸，還因此撞擊到在路口停等紅燈的無辜機車，造成5人受傷，員警見狀立即通知救護車協助傷者送醫，並呼叫線上警力展開圍捕。

▲▼ 苗栗警匪追逐 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼犯嫌逃竄過程不慎衝入路旁空地才停下，被警方喝令下車。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼ 苗栗警匪追逐 。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方一路尾隨追逐，但該車甚至還試圖衝撞警車，企圖擺脫警方追緝，犯嫌最終逃至水防道路二段時，因不慎衝入路旁空地才停下，而此時員警見狀立即衝上前拔槍喝令犯嫌下車，犯嫌自知法網難逃，才高舉雙手下車，並被警方壓制帶回。

經查，駕駛及乘客均為通緝犯，兩人先前涉及鳳岡派出所的妨害公務案件及多起竊盜案件。此外，警方還在車內查獲毒品安非他命1包，毛重0.54公克，全案移請新竹地檢署偵辦。

警方表示，犯嫌無視法律，危害公共安全，逃逸過程中造成民眾受傷，情節嚴重。所幸員警執法果斷且冷靜，迅速動員並成功圍捕，展現了維護治安、保護民眾安全的決心與行動力。

▲▼ 苗栗警匪追逐 。（圖／記者楊永盛翻攝）

竹北警分局呼籲，民眾若遇警方執勤應配合調查，切勿以身試法，警方也將持續加強巡邏查緝，守護家園安全，絕不容許不法份子挑釁。

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