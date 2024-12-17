快訊／查政治獻金！民眾黨、木可公關6人遭約談　抵達北檢畫面曝

記者劉昌松、劉人豪／台北報導



台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲政治獻金案，為調查柯文哲黨內財務運作的決策權限，今(17日)指揮調查局北機站約談「戰狼小姐姐」陳智菡與丈夫許甫，以及「學姐」黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱，另外還有木可公司的何璦廷、李婉萱等6人作證，下午6人自行到北檢等待複訊。

▲左至右，陳智菡、吳怡萱、許甫、黃瀞瑩抵達北檢。（圖／記者劉昌松攝）

陳智菡在柯文哲總統大選失利後，轉戰立院黨團主任，與丈夫許甫均為媒體記者出身，許甫2022年起擔任黨職，現在是民眾黨副秘書長，2人在民眾黨政治獻金風暴中，分別參與內部查帳，以及對外說明解釋單據與金流問題。

▲何璦廷抵達北檢。（圖／記者劉昌松攝）

不過，台北地檢署深入調查發現，包括京華城捐贈在內，有部分政治獻金並未直接進入柯文哲向監察院申報的政治獻金專戶，而是流向木可公關等民眾黨相關機構，另有些獻金專戶的錢，又成為在木可公關或眾望基金會任職的員工薪水，金流交錯複雜可疑，為釐清相關決策以及動支過程，因此傳喚陳智菡、許甫作證。

▲李婉萱抵達北檢。（圖／記者劉昌松攝）

此外，「學姐」黃瀞瑩、民眾黨發言人吳怡萱也均在此次約談名單之中，另外還有木可公司的何璦廷、李婉萱，6人今均以證人身分被約談。據了解，何璦廷與李婉萱曾在柯文哲競總工作，支領薪獎約50萬元，並回捐10萬元，此次雙雙遭到約談，主要了解柯文哲販賣競選小物的收支狀況。下午2時許，6人自行搭車到北檢等待複訊。