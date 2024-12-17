誆演布袋戲+辦流水席還願...求1萬2壓爐金　通緝犯騙很大遭逮

▲中年男到宮廟行騙遭逮。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

1名57歲王男涉竊盜、詐欺6案遭通緝，日前搭小黃到大村某宮廟，向村長表明「低價買地成功」，要花20萬元請布袋戲演戲3天，辦12桌流水席還願，並向神明求12,000元壓爐金，已先將6千元紅包投入功德箱，廟方打開紅包袋發現是空的，事隔3天男子前往廟方拿取壓爐金，遭警逮捕。據悉王男曾在多間宮廟行騙，警詢後已依涉詐欺等罪嫌移送。

廟方指出，王男12月7日找村長，表示他買地每坪237,000元，求神明後以217,000元如願買到，要向神明還願，演布袋戲3天，一共249,000元，還要送小布袋戲5400元，12月9日向功德箱丟進1個6千元紅包。

後續廟方人員越想越不對勁，便打開功德箱取出男子投入的紅包袋，發現裡面是空的，始驚覺遭詐騙，在廟方尚未至派出所報案時，王男竟食髓知味，11日再度上門行騙，要12,000元神明壓爐金，廟方立即向警方報案，員警在大村火車站前逮捕王男。

警方查出王男曾涉及竊盜、詐欺等6案通緝在身，曾於多處宮廟犯案，今年曾出現在雲林等地，聲稱得到千萬獎金，要捐錢給宮廟修繕，要求廟方給紅包等藉口，全案依刑法詐欺罪嫌移送地檢偵辦。

▲中年男稱要還願演3天布袋戲。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林分局長吳詠傑表示，雖然現在詐騙樣態以網路、電信詐騙為大宗，但傳統樣態的詐騙手法仍須提高警覺，也呼籲廟方若有發現可疑人士前往「結緣、還願」，可多方查證或撥打 110 、 165 反詐騙專線，共同打擊詐騙。