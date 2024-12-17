自小客撞護欄「母昏迷2童狂哭」　台中警救3人超帥背影曝　

記者鄧木卿／台中報導

台中市26歲林姓女子日前開車載著2名幼童返家，途經國道1號后里路段時，突然撞上內側護欄，林女昏迷，兩名幼童嚇得大哭，車子就停在內側車道，一度造成車流回堵，台中警方剛好北上辦案，見狀覺得有異，趕緊安撫幼童並救出受困母子3人，由於該車未擺放三角錐示警，還好警員及時發現救人，否則後果難料。

▲▼1輛自小客車衝撞內側護欄，駕駛昏迷，車內2名幼童傳出嚎哭聲， 警方機敏救出母子3人。（圖／警方提供，下同）

台中市警察局第三分局東區分駐所警員黃興俊、黃正煒，日前開車北上執勤，途經國道1號161.5公里、后里交流道附近，發現前方車流壅塞，直覺可能發生交通事故，果不其然，他們在內側車道護欄發現1輛自小客車歪斜停放，擋風玻璃碎裂，鈑金明顯凹陷，該車既未開啟警示燈，沒擺設三角錐，也沒人在車旁，覺得有異，立即通報國道警方。

員警上前一看，發現駕駛座上有名女子疑似因為撞擊而昏迷，敲窗呼喊皆無回應，後座2名幼童不住狂哭，令人十分心疼，但車門上鎖，無法營救，就在員警準備擊破車窗之際，男童似乎意識到警察叔叔是來幫助他們的，忍住淚水在員警耐心指引下，努力開啟車窗，讓員警得以檢視車內情況。

員警緊急連絡救援人員趕至現場，迅速林女送醫救治，2名幼童則安置在巡邏車內，後來透過幼童的書包聯繫托兒所，再順利通知家屬趕往醫院。

員警確認2名幼童安全無虞後，交由國道警方接手處理才離開，事後得知，女駕駛生命跡象穩定，2名幼童也無大礙，掛念一家3口安危的員警才總算鬆了一口氣。