嘉南地震數暴增「比去年多4倍」！專家曝主因：4區域群震頻繁

▲台南市學甲區16日晚間發生規模3.8地震。（圖／氣象署提供）

記者閔文昱／綜合報導

台灣西南部地區近日地震頻傳，其中在台南市、嘉義縣16日晚間又分別發生規模3.8以及規模3.9的「極淺層地震」。對此，地震專家郭鎧紋表示，嘉南地區在2024年地震數量驟增，達到去年的4倍，造成此現象的原因在於有4個區域的群震頻繁，未來須多加留意。

根據中央氣象署的地震報告，16日晚上7時00分，台南市學甲區發生芮氏規模3.8的小區域地震，震央在台南市政府北方30.9公里處，深度10.3公里。隨後在晚上8時17分，嘉義縣新港鄉又發生芮氏規模3.9的小區域地震，震央在嘉義縣政府東北方11.1公里處，深度8.8公里。兩次地震都屬於極淺層地震。

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郭鎧紋指出，截至目前，今年嘉南地區已經發生了117次地震，其中顯著有感地震25次，小區域地震92次，而在2023年，嘉南地區僅發生了28次地震，因此他也分析，嘉義縣的朴子太保群震、義竹布袋群震、中埔群震，以及台南的麻豆佳里群震，是導致地震數量激增的主要原因。

▲嘉義縣新港鄉16日晚間也發生芮氏規模3.9的小區域地震。（圖／氣象署提供）

值得注意的是，16日晚間7時台南學甲的地震在嘉義義竹的震度達到4級，台南市佳里震度則為3級，該地震的震央位置正好位於嘉義義竹布袋群震與台南市麻豆佳里群震之間，此現象也引起專家的高度關注。

郭鎧紋強調，嘉南地區的地質結構複雜，底層有厚厚的沉積物，是否存在斷層或破裂帶尚無法確定，雖然目前學甲區僅發生了一次地震，但未來仍須密切觀察該區的地震活動，特別是是否會形成群震，以及是否顯示厚層沉積物底下存在未發現的地質構造，都將是未來地震研究的重要課題。

根據郭鎧紋的統計數據，2024年截至12月16日，台南市共發生顯著有感地震11次，小區域地震31次，合計42次；嘉義縣發生顯著有感地震14次，小區域地震62次，合計76次；嘉義市則無地震記錄。相比之下，2023年全年，台南市發生顯著有感地震0次，小區域地震11次，合計11次；嘉義縣發生顯著有感地震3次，小區域地震11次，合計17次；嘉義市則同樣無地震記錄。