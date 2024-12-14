快訊／智利規模6.4地震！　狂晃45秒

▲智利發生規模6.4地震。（圖／翻攝自USGS）



記者張方瑀／綜合報導

南美洲智利在當地時間13日晚間左右，發生規模6.4地震，當局未發布海嘯警報。目前尚未有重大災情傳出，而當地媒體指出，搖晃持續約45秒，全國一半地區都能感受到明顯搖晃。

根據美國地質調查局（USGS）數據，這起地震發生在當地時間13日晚間20時38分左右，震央在智利中部城鎮莫利納（Molina）以東45公里處（南緯35.321度，西經70.900度），深度110公里。

智利國家防災與應急響應局（Senapred）指出，全國16區中有8區都能感受到明顯搖晃；智利水文與海洋局（Shoa）數據顯示，此次地震的特徵不符合引發海嘯的必要條件。

Senapred馬烏萊大區（Maule）分局長貝納雷斯（Carlos Bernales）表示，「地震持續了 45 秒，相當長，並伴隨著不少噪音。」所幸這次地震沒有造成人員傷亡或對關鍵基礎設施的破壞，他也提醒，晚間可能會出現餘震。