高學歷工程師也會被詐騙！網曝「1心態」是關鍵：跟智商無關

▲詐騙案頻傳。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台北市內湖區一對母女因誤信詐騙集團的投資話術，除了1200萬積蓄被詐光之外，連房屋都拿去抵押借款，最終走上絕路，就有網友好奇，不懂為什麼這麼多人被詐騙，長輩被騙還能理解，但連高學歷的人也被騙。對此，不少人指出是因為「貪」，也有人分享派出所所長曾說過「被錢逼急的人，判斷力很差」。

有網友在PTT發文，「為什麼一堆人念很多書高學歷，還會被詐騙？」過去詐騙的主要受害者多為老人，還可以理解，但最近卻頻繁出現，「一堆念很多書的工程師被詐騙，讓人難以想像這麼聰明的人都會上當」，他感到非常奇怪，並好奇這些高學歷人士究竟是如何被騙的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友點出關鍵「就是貪」，「貪佔了投資詐騙9成9」、「百分之99是因為貪」、「有錢的人比窮人更貪心，所以越容易被騙」、「貪心又自以為是」、「不久前，我鄰居揪我投資，說投資100萬一年能收利息60萬，我不貪就沒投資了。上個星期，那個鄰居欠債半夜跑路了，我不貪保平安。」。不過，有網友去問派出所所長，「一開始我也以為是貪，但後來某回認識個分所長，請教的結果是『被錢逼急的人判斷力很差』」。

其他網友則指出，「只懂自己專業上的東西」、「只會讀書，沒出過社會」、「因為對自己太有自信，覺得不可能被騙」、「跟個性正相關吧，越不容易認錯的人，越容易陷越深」、「貪是主要的原因，但有一部分又是過於信任別人」、「什麼學歷都一樣，你信任的人才有機會騙你」、「唸書是知識累積，被騙是經驗不足」。