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嘉縣11月詐騙財損7294萬　假投資佔一半！翁章梁提醒防詐

▲▼ 嘉義縣打儀表板。（圖／嘉義縣警局提供）

▲嘉義縣長翁章梁出席打詐成果記者會，推廣打詐儀錶板。（圖／嘉義縣警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為讓嘉義縣民瞭解本縣詐欺犯罪趨勢，嘉義縣警察局於今(16)日辦理11月份「詐騙狀況及防制措施」記者會，說明近期本縣詐欺犯罪發生趨勢、高發手法數據、各鄉鎮與前期增減情形，並介紹全新的「打詐儀錶板」獨立網站。

▲▼ 嘉義縣打儀表板。（圖／嘉義縣警局提供）

警察局局長李權哲在記者會中報告，根據打詐儀錶版分析，本縣11月份詐欺案件受理數259件，較10月份增加26件(+11.15％)，財損金額新臺幣7,294萬5,636元，較10月份減少259萬7,308元(-3.43％)；行政區統計，以民雄鄉、中埔鄉、水上鄉、太保市為高發地區；詐騙手法分析，本縣易發生的前3名高發案件手法，計有假投資、假網拍及中獎通知等3類，其中假投資在件數、財損均位居各類手法首位，占財損總額52.4％。

▲▼ 嘉義縣打儀表板。（圖／嘉義縣警局提供）

在打擊詐欺犯罪部分，警察局執行113年第4波打詐專案，在為期2週專案期間內，查獲44件詐騙集團，犯嫌233人，查扣不法利得總價4,158萬餘元、土地1筆、汽車19輛，並溯源系統商、水房首謀、金主、控盤首腦等核心成員37人。攔阻詐欺件數部分，統計今(113)年1月至11月則有175件、8,257萬5,214元，較去(112)年同期增加928萬0,105元；另外11月29日嘉義縣警察局破獲假投資詐騙案，楊姓婦人誤信投資群組告知抽中「星宇航空」股票，2天內先後匯款、面交170萬元，直到她想拿出獲利，對方卻不斷拖延，始驚覺遭詐報警，警方趁雙方相約自助洗衣店面交時，逮捕詐欺面交車手及監控手共3人。

▲▼ 嘉義縣打儀表板。（圖／嘉義縣警局提供）

縣長翁章梁也特別向鄉親宣導，警政署全新的「打詐儀錶板」獨立網站已在12月1日正式上線，新版網頁有5項重要功能，包含「簡化專網頁面、提供常用詐騙話術、公布每天詐騙手法前5名、各縣市詐騙數據統計、各縣市每天案例」等，最新的手法案例包括語音倒讀功能及其話術解析、詐騙公式拆解，以及宣傳影片，民眾可以到打詐儀錶板網站掌握最新詐騙訊息，提升防詐免疫力。

局長李權哲表示，未來警察局除持續查緝詐欺犯罪外，亦將加強各年齡層、族群宣導最新詐騙型態與手法，結合公私力量，降低遭詐風險，提升打詐工作的精準度與成效，守護縣民財產安全！

 
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