新北推八里淨零示範區　提升台北港區空氣品質

▲全國首創中央地方環檢警合作，協同海巡等單位於現場稽查。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市環保局為推動八里淨零示範區，今年起開始針對八里台北港區廠商之運作場所進行空氣污染物逸散細密調查，於調查過程中發現外國船籍油輪於裝載各式油品或化學品至碼頭時可能會有逸散之情形。經鎖定特定船舶進港週期，於8月底油輪進港時，確認逸散空氣污染物之情形，已依《空污法》第32條告發，最高處新臺幣500萬罰鍰。

環保局於10月再結合中央地方及環檢警力量，創全國首例登船全面稽查採證，並將查核過程之作業程序標準化，在新北建議下，由環境部建立全國性的查核制度，期能有效嚇止類似情形再發生，進一步提升全國空氣品質。

環保局指出，已針對台北港區進行完整調查分析，期間持續與專家學者合作，深入調查可疑公司之固定污染源相關設施，秉持勿枉勿縱之精神，積極查找任何可能有洩漏之情形並要求改善，於深度稽查化學原料進出口公司時，發現配合輸送之外籍油輪疑似於裝載過程操作不慎致有逸散空氣污染物之情形，經本局於8月底採樣分析告發後，要求該公司務必針對卸載過程的管理措施進行改善。

▲新北市環保局於下風處確認空污情形。

環保局表示，為避免類似案例發生在其他有裝卸載油品或化學品之港口，且外籍船舶之管理屬交通部管轄，故新北市前已將該案例通報環境部，同時建議環境部會商交通部提出加強管制方案，並透過相關單位權管法規約束業者，並思考全國性之法規政策調整因應，以徹底解決類似問題。

環保局說明，10月18日深夜，環境部、航港局及新北市環保局及檢警等單位合作，跨中央部會及地方之力量，依法登船檢查外籍油輪之各項操作情形及設備等是否符合相關法令之規定，並做完整之採證及採樣。同時為確保民眾權益，除於船舶旁下風出採樣分析有檢出外，環保局亦於周界外接近人口密集區採樣分析，相關空氣污染物皆未檢出，請民眾放心。

過程中，士林地檢指揮各單位各司其職，當日已採集違規事證並針對違規船隻進行告發，期盼此次中央地方合作之範例，能讓所有與外籍船舶合作之業者有所警惕，外籍船舶不是台灣法律所不能及之處，除罰鍰外，必要時亦將祭出扣船或停工等行政處分，後續也將與中央各部會持續研擬源頭管制作為，一起為台灣的空氣品質把關。

環保局長程大維表示，新北市打擊環保犯罪不遺餘力，在案件調查過程展現積極態度，投入大量人力物力查找污染源，一舉破獲本案，有效降低區域空氣污染及可能之風險，後續亦將協助中央，建立源頭管制作為，盼由新北經驗，共同協助全國改善空氣品質。

▲檢驗人員於船尾採樣。