新北環保小局長淨零出任務　探訪八里淨零示範區

▲新北環保小局長淨零出任務。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市第十二屆「環保小局長12堂課」系列課程14日在八里淨零示範區開啟首堂課。主題為「淨零出任務」，內容涵蓋減少本市溫室氣體排放的方法，並實踐惜食與生活減碳的理念。學員們還前往挖子尾自然保留區，深入了解紅樹林碳匯在達成淨零目標中的重要角色。課程旨在引導小局長們積極參與淨零行動，並提升他們的淨零素養。

環保局簡任技正李俊毅表示，近期，山陀兒與康芮颱風相繼襲擊新北市，除了颱風路徑變幻莫測導致預測困難外，大雨和強風也強烈提醒著，氣候變遷的影響已經逐步顯現。這些現象促使我們更加意識到，應該加強因應氣候變遷的決心及提升孩子們對於淨零素養。

▲環保小局長參觀晉瑜廠房，見證「煤改氣」如何減少污染和溫室氣體排放。

新北市已設定2050年達成淨零排放為目標，並於2022年發表《新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書》，明確規劃本市的淨零排放藍圖。目前，市政府正積極修訂《新北市氣候變遷因應行動自治條例（草案）》，展現應對氣候變遷挑戰的堅定決心。

第1堂課「惜食手作課程」，在「1919食物銀行台北倉儲」舉行。小局長們學習如何收集、分類和分配食材，並了解這與聯合國永續發展目標中消除貧窮和飢餓的關聯。課程中，他們利用「格外品」或「即期食材」製作創意惜食料理，並學習使用「黑水虻」進行循環經濟，發展淨零生活模式。

▲環保小局長們利用「格外品」或「即期食材」製作創意惜食料理。

第2堂課「E起向前淨」，涵蓋住商、交通和工業減碳策略。小局長們參觀八里區公所，學習綠建築設計與能效評估；了解運具電動化的必要性，並推廣環保交通；還參觀了晉瑜廠房，見證「煤改氣」如何減少污染和溫室氣體排放。第3堂課「碳匯及生態多樣性」，小局長們走進挖子尾自然保留區，了解紅樹林的碳儲存和吸收功能，並學習紅樹林在實現淨零目標中的關鍵角色。

環保局強調，邁向淨零是我們對環境、對後代的承諾，需要每個人具備氣候素養才能達到。接下來的課程還將涵蓋資源循環、空氣品質、污染稽查及水質保護等多個方面。期望環保小局長們能真切關懷環境，理解與自然共存的重要性，並將學習到的淨零觀念化為行動，號召身邊的人一起響應，愛護地球，共同為永續發展努力。

▲挖子尾自然保留區介紹紅樹林的碳儲存和吸收功能。

▲介紹運具電動化的必要性，並推廣環保交通。