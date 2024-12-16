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藍營1分鐘「強上選罷法」恐無效！律師搬出大法官解釋：不得自肥

▲▼內政委員會 藍綠衝突推擠 選罷法修法。（圖／記者屠惠剛攝）

▲藍綠立委今早為選罷法修正爆發推擠衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

立法院內政委員會今（16日）排審攸關調高罷免門檻的《選罷法》修正草案，不過由於藍委佔領走道，甚至搬來會議桌擋住出入口，還用膠帶、保鮮膜封住會議室門，導致綠委被擋在會議室外，法案僅1分鐘送出委員會，3分鐘散會，引起民進黨不滿。對此，律師黃帝穎強調，若程序有重大明顯瑕疵，此次通過的修法將違憲無效。

國民黨籍召委徐欣瑩16日於內政委員會再排審《選罷法》修正草案，條文中增訂罷免同意票應多於當選時之得票數，引來質疑。針對該案，國民黨團已下軍令，周一該版本必定就要送出委員會，藍委今鎖住會議室外走廊的出入口，並用人牆擋住，讓綠委「被淨空」下開會，僅花1分鐘就將條文全數保留送出委員會，會議前後僅3分鐘。

▲國民黨在立法院內政委員會1分半鐘將《選罷法》修正草案送出委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨在立法院內政委員會1分半鐘將《選罷法》修正草案送出委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

針對此次事件，律師黃帝穎批評，國民黨的做法剝奪了代表民意的立委出席委員會，程序即有重大明顯瑕疵，依據大法官釋字第499號解釋意旨，此次通過的修法將違憲無效。

黃帝穎認為，縱使通過修法，依據大法官釋字第499號解釋國民主權原則「政治契約」，立院片面提高罷免門檻，亦不適用本屆立委，政治契約不得片面自肥，因此他也強調，中選會若辦理本屆立委罷免事宜，依據憲法國民主權原則及499號解釋意旨，應適用立委選舉時的選罷法，提高罷免門檻的新法應拒絕適用。

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