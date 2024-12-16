不滿選罷法闖關！綠黨團協商鬧場嗆「甲賽」　韓國瑜無奈嘆尊重

▲民進黨立委衝協商會場找韓國瑜理論 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（16日）在立法院內政委員會只用1分鐘時間將《選罷法》修正草案送出委員會，由於綠委遭藍委人肉牆擋在會議室外，氣控「會議無效」，隨後衝去院長室找韓國瑜理論未果。下午韓國瑜現身朝野協商，綠黨團直奔主席台抗議，綠委林宜瑾大喊「甲賽啦！」王定宇則吼「講什麼垃圾話？」韓國瑜回應，如果不留下來開會，自已也會尊重，但協商時間是已經排定的，要尊重其他各黨團委員。

民進黨團由書記長蔡易餘率隊，副幹事長李坤城、綠委王美惠、黃捷、沈伯洋等人直衝朝野協商會場，見韓國瑜狂嗆，「一個上午都找不到你」，國民黨怎麼能阻止委員進會議室，早上委員會被藍委全堵住。

國民黨立委陳玉珍則在一旁回擊，以前民進黨也這樣做，讓王定宇怒斥，不要亂講，以前阻擋是不開會，沒有阻擋之後去做決議，去念一點書吧！陳玉珍持續跳針，「睜眼說瞎話！」

蔡易餘表達希望韓國瑜優先處理《選罷法》上午被強行送出委員會的議事爭議，不然現在是沒有辦法進行協商，韓國瑜回應，2點協商早已排定。蔡易餘又說，民進黨團有發文給院長，韓說自己知道，但只能通知藍綠白，至於開不開的成要大家決定。

蔡易餘說，民進黨團到會客室等你？至於協商就不參與了。韓國瑜承諾朝野協商後，會到會客室。王定宇再度強調，不管議事怎麼衝突，不會把不同意見的委員擋在外面，然後在裡面做決議，這是第一次，阻擋一樣是民選的立委開會，若此例一開，以後立院會變什麼樣子？

韓國瑜表示，如果不留下來開會，自己也都尊重。蔡易餘說，院長除了要主持朝野協商之外，更要解決立院爭議。韓國瑜則重申尊重。

