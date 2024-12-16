盤點綠強推反滲透法、國務費除罪化　國民黨：有臉罵毀憲亂政？

▲藍綠立委今早為選罷法修正爆發推擠衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委今（16日）在立法院內政委員會1分鐘火速初審通過選罷法修正草案，民進黨立委不得其門而入，高聲抗議會議無效。國民黨下午召開 「民進黨搞惡罷、亂國會，停止惱羞的無能暴怒！」記者會，點名民進黨立法院黨團也曾經強行通過公投法、反滲透法、國務機要費除罪化等案例回擊，「民進黨秘書長林右昌有什麼臉說在野黨首創先例、毀憲亂政？」

組發會主委、立委許宇甄酸，綠委昨晚還在立法院內政委員會外打卡、上傳社群平臺，宣稱要夙夜匪懈，實際上只是擺拍。許宇甄認為，這可能有兩個原因，第一、民進黨想欺騙選民，並非真正想要阻撓選罷法。第二、這是民進黨主席賴清德交付的任務，民進黨立委才不得不去，所以只到現場打卡完就回家。

許宇甄表示，今天其實是選罷法第五次排審，前三次民進黨團都是攻佔主席台、杯葛議事，完全讓立法院沒辦法理性討論法案；第四次，因為遇上韓國戒嚴風波，礙於當時的氛圍，終於讓內政委員會可以就選罷法修法進行討論與詢答，但民進黨仍以50幾位委員登記發言的冗長發言來拖延；今天是第五次要來好好討論，國民黨立委也在內政委員會徹夜守護，並在今早會議開始後進行審查。

對於法案僅一分鐘就送出委員會，遭民進黨秘書長林右昌抨擊，沒看過這種方式，國民黨首創先例、毀憲亂政，許宇甄提及，2016年的勞基法修法，民進黨團也是一分鐘就將法案送出委員會，還有2017年4月的前瞻計畫基礎草案審查，時任民進黨召委邱議瑩還在國民黨立委提出異議的情況下，直接把法案送出委員會。

許宇甄續指，民進黨2017年4月突襲公投法逕付二讀，民進黨團總召柯建銘還說，「做的好」「優秀的戰術」，豈料，民進黨沒表決、沒審查，就直接宣布《反滲透法》逕付二讀；111年度中央政府總預算，民進黨將預算案自委員會抽出，沒審查逕付二讀，創下國會史上第一次預算未經審查的首例；還有會計法的國務機要費除罪化，民進黨團也是連審查都不用，就5分鐘強行通過初審。

許宇甄痛批，林右昌到底有什麼臉說國民黨首創先例、毀憲亂政？民進黨身為執政黨卻帶頭惡搞國會、惡搞罷免，且林右昌應該先為「挺戒嚴」這件事出來跟全民道歉，因為到目前為止，民進黨還沒給國人一個交代。