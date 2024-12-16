綠委包圍咆哮又退席　韓國瑜撂重話：盼各黨團珍惜朝野協商

▲民進黨立委衝協商會場找韓國瑜理論 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（16日）下午進行朝野協商，但民進黨團抗議國民黨早上不讓立委到內政委員會開會，並將《選罷法》強渡關山1分鐘送出委員會，因此下午朝野協商包圍立法院長韓國瑜陳情。面對綠委咆哮又退席，韓國瑜語重心長表示，朝野協商是立法院各黨團表達意見最重要平台，自己非常尊重，遺憾今天民進黨不來，希望各黨團能珍惜朝野協商平台。

國民黨立委今日上午在立法院內政委員會強行通過國民黨提出的選罷法修正案，引爆朝野衝突。民進黨團也前往立法院院長室、官邸要找韓國瑜主持公道。不料卻都找不到人。而民進黨書記長蔡易餘也率領黨籍立委於13時50分左右，直奔協商會議室，要韓國瑜給個交代。

▲民進黨團上午到院長室找韓國瑜抗議 。（圖／記者屠惠剛攝）

面對綠委們來勢洶洶，韓國瑜在隨員陪同下進入會議室，並接受綠委陳情。而民進黨團退席抗議後，韓國瑜嚴肅向仍在場的國民黨團、民眾黨團報告，因為今日上午民進黨團發函，抗議內政委員會選罷法爭議，希望協商擇期召開，「但我發的開會通知是兩點，所以，一定要在這裡如期舉行，至於協商不成，那是另外一個故事。」

民眾黨團總召黃國昌說，他們是依照院長發的開會通知參加協商，如果因為有黨團沒有參與，導致沒辦法遂行，「那接下來可能就要拜託院長，一切就按照議事規則依序進行」，否則會建立奇怪規則，「黨團協商我可以不要來，又再堅持說沒有經過實質討論協商，院會不能夠處理，這樣的話，要癱瘓立法院法案真的太容易了。你每次主持協商，我都不來，然後用相同的理由當藉口說院會不能處理就好了。」

另外，黃國昌也質疑桌上的協商通知則是舊的，民眾黨團推的吹哨者保護法在哪裡？韓國瑜則說，黃拿到的是舊的，因為第一個就是課程審議委員會。

黃國昌還特別強調，台灣民眾黨有自己的法案，但不會用暴力手段去表達意見，或阻止別人變更議程。他們只有八席，沒有辦法強迫其他黨團去接受他們的法案。立法院如果搞到每個都是叢林法則，這不是國人樂見，「立委不僅要問政、研究法案，要去監督行政部門，你搞到立委還要去練身體，這可能就too much（太過分了)！」

在各部會官員報告離席後，韓國瑜表示，上週開會後，所有議程國民黨、民進黨團都已經簽字了，自己真的不知道怎麼會冒出「選罷法」這三個字，「因選罷法已經講好，是下禮拜五再處理，這兩天沸沸揚揚，一直說選罷法什麼什麼什麼放水，我都自己都非常迷糊。尤其那天傅崐萁、林思銘、王鴻薇都很清楚，大家都簽字了19個法律案要排，然後，再審查的時候，林思銘突然把15案抽回來」，全部審查完畢才喊休息。

韓國瑜說，朝野協商是立法院各黨團表達意見最重要平台，自己非常尊重，蠻遺憾今天民進黨不來，希望大家各黨團能珍惜朝野協商平台，若有不滿意的法案，有意見擔心或不接受，就在這裡發揮嘛！不要拒絕協商。

不過，民進黨團幹事長吳思瑤隨後又率領黨團幹部衝進來喊，「會議無效、暫停協商」。而藍綠立委則互批對方鴨霸、霸凌。吳思瑤說，有關今天選罷法，會議無效，封閉國會的行為無效。

