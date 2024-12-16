綠擋選罷法昨晚高調打卡　機密行動背後目的曝

▲民進黨立委打卡夜守立法院擋選罷法。（圖／翻攝Threads）

記者皮心瑀／台北報導

藍綠16日再戰《選罷法》，民進黨團多次強調將全力阻擋，昨晚卻有別於以往保密行蹤，而是直接高調在立法院內政委員會會議室外打卡，引來關注，但最後夜宿的卻是國民黨立委。據了解，不少綠營助理都不知道委員會前往會議室，也被突如其來的舉動嚇到。民進黨立委沈伯洋晚間則說，其實這些都是議事攻防的一環，原本黨團發出的甲動是早上6點，卻被藍營知道，若選擇半夜佔領主席台，恐有其他風險，因此在協商之後，朝野都同意改用文攻，但國民黨團總召傅崐萁卻臨時變卦。

沈伯洋晚間直播說，民進黨團甲動時間被知道後，隨即重新擬定計畫，當下綠營有兩個選擇，第一個就是跟之前一樣半夜去佔領，不讓會議繼續，但這做法有風險，因為法案冷凍期一個月，想要在這個會期三讀，這禮拜是最後時間，國民黨過去都沒關係可以跟著耗，但這次不行，他們一定要過，所以如果綠選擇佔領，藍營一定在禮拜五院會抽出逕付二讀，過水協商就通過，所以民進黨團才選擇先退，最後協商文攻，傅崐萁、立法院長韓國瑜答應，但晚間依舊故意打卡，讓對方知道綠營不排除使用任何手段。

沈伯洋表示，雖然藍營同意文攻，但綠營依舊今天清晨5點就到，看到會議室被包圍，民進黨團選擇包圍外面，當時預判衝突到九點就可進去，但沒想到一到九點卻被阻擋。

民進黨團幹事長吳思瑤今早也透露，昨天晚間藍綠總召不斷通電話，民進黨的柯建銘希望表達理性訴求，不能踐踏程序正義，與傅崐萁達成協議會開會，各委員可發表意見，但今天傅崐萁卻拿著無線電，遙控藍委，把綠委擋在門外，甚至把紅樓鐵門鎖起來，阻卻所有人進出。