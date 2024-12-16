綠衝辦公室撲空批「神隱」　韓國瑜親曝原因：我早上眼睛很痛

▲民進黨立委集體找韓國瑜理論 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為抗議立法院國民黨團封鎖內政委員會，在1分鐘內強行通過提高罷免門檻的《公職人員選舉罷免法修正草案》，民進黨團直驅立法院長韓國瑜辦公室，要求韓院長「還國會民主！」但韓卻不在，綠委撲空後痛批，「上班時間韓國瑜跑去哪，還在睡？落跑院長！」韓國瑜下午於會客室與民進黨團幹事長吳思瑤對話時，表達自己眼睛一早就不適，「大家可以看我眼睛真的很紅，但院裡發生的事我都知道。」

國民黨籍召委徐欣瑩16日於內政委員會再排審《選罷法》，但藍委鎖住會議室外走廊的出入口，並用人牆擋住，讓綠委無法進入會議室開會，而藍委僅花一分鐘就將條文全數保留送出委員會，民進黨團質疑程序有問題，大喊會議無效，並殺到院長室，要找立法院長韓國瑜表達不滿，結果韓國瑜卻不在。

韓國瑜下午二時召開朝野協商時終於現身，民進黨立委也衝上主席台包圍韓抗議，韓國瑜眼見調解無效，只得表示，「今日是國民黨、民眾黨都到現場，你們發言完以後，我會宣布散會。請問各位委員誰還要表達意見。」並跟民進黨團約好去會客室討論。

▲韓國瑜表示自己眼睛很紅、不舒服。（圖／讀者提供）

韓國瑜在會客室中表達自己沒有神隱，「大家可以看見我眼睛很紅，從早上就不是很舒服，我也知道早上發生的事情，院裡面的訊息我都知道，請吳思瑤好好表達。」吳思瑤回應，「今天韓國瑜當家的立法院，民進黨立委不得其門而入，只有國民黨立委脅迫議事人員，只有國民黨立委一分鐘通過選罷法。」