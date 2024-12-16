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對妻下藥供50男性侵！法庭本周做出判決：所有被告刑期料超過600年

▲▼ 法國71歲老翁多明尼克（Dominique Pelicot）下藥性侵妻子吉賽兒，民眾上街抗議並表達支持。（圖／路透）

▲法庭本周將就多明尼克下藥性侵妻子吉賽兒一案作出判決。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

法國72歲男子多明尼克（Dominique Pelicot）在長達10年間，多次下藥迷昏妻子吉賽兒（Gisèle Pelicot），並邀請50名陌生男子到家中性侵妻子，案件震驚國際。本周，法院將宣判案件中所有被告的刑期，其中多名男子恐將被監禁18年，而主謀多明尼克則預計將面臨最高20年的監禁，整體刑期總和或超過600年。

據《每日郵報》報導，吉賽兒在2011至2020年間，遭丈夫下藥迷昏200次，並在失去知覺的情況下，被丈夫邀請的男子性侵。令人震驚的是，多明尼克還趁這些男子性侵妻子時，將慘不忍睹的畫面統統拍下，其中不乏有好幾人輪流性侵吉賽兒，或是施虐時間長達6小時的現場畫面。

▲▼邀72男「性侵妻」對女兒也下手　法老翁電腦資料夾：我的裸體女兒。Dominique Pelicot（圖／翻攝X）

▲多明尼克預計將面臨最高20年的監禁，而其他被告則將被囚4至18年不等。（圖／翻攝X）

長期被下藥的吉賽兒身體受到嚴重損害，甚至一度被懷疑患上阿茨海默症。此外，她還染上多種性病，卻對自己被長期性侵一事毫不知情，直到多明尼克2020年在超市偷拍女性私密處被捕後，警方才從手機和電腦發現這些照片。這名男子在隨後的審訊中坦承自己犯下罪行，而警方也迅速帶著證據上門告知吉賽兒她被下藥性侵。

吉賽兒隨即憤而離婚，並放棄匿名權，勇敢站出來控訴丈夫及加害者，不過多名被告在法庭上卻試圖為自己辯解，稱他們以為這是一場雙方自願參與的「性愛遊戲」，甚至有人主張丈夫在場即意味行為合法。然而，法庭播放的大量影片顯示，吉賽兒被性侵時處於完全昏迷的狀態，無法給予任何形式的同意。

檢方根據犯罪次數及情節提出量刑建議，最輕的刑期為4年，最重的可達18年；其中愛滋病患者羅曼V（Romain V.）因未戴保護措施多次對吉賽兒施以性侵，而被建議判處18年監禁。至於主謀多明尼克，報導稱他預計將面臨最高20年的監禁，而這起案件所有被告的整體刑期總和恐將超過600年。

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