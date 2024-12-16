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恐奪千命！90年最強氣旋橫掃法小島災情曝光　災民：宛如核爆

▲▼ 法國印度洋海外領土馬約特島（Mayotte）遭強烈氣旋「奇多」（Cyclone Chido）侵襲。（圖／路透）

▲法國氣象局稱，這是過去90多年來，侵襲馬約特島的最強風暴。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

法國印度洋海外領土馬約特島（Mayotte）遭強烈氣旋「奇多」（Cyclone Chido）侵襲，許多房舍傾倒、屋頂被吹飛，政府大樓、醫院均遭波及，至少造成14人死亡，當地官員更稱，罹難人數恐達千人。如今有災民形容，風災過後的場景猶如核戰爆發，整個社區消失了。

▲▼ 法國印度洋海外領土馬約特島（Mayotte）遭強烈氣旋「奇多」（Cyclone Chido）侵襲。（圖／路透）

▲馬約特島官員透露，這場風災恐怕奪走上千條人命。（圖／路透）

路透、天空新聞等報導，強烈氣旋「奇多」每小時風速超過200公里，法國氣象局稱，這是過去90多年來，侵襲馬約特島的最強風暴。馬約特省省長比安維爾（François-Xavier Bieuville）向當地電視台 la 1ere表示，現階段要取得確切死傷統計相當困難，「我覺得可能有數百人死亡，考慮到這次風災強度，也許會有1000人、甚至數千人（喪命）」。

法國憲兵隊拍攝到的畫面顯示，馬約特島一處山坡散落著數百棟臨時房舍的殘骸。馬約特島主要機場、醫院也遭受波及，有婦女推著嬰兒床沿著醫院淹水走廊行走，警用船翻覆，椰子樹倒塌破壞多棟建築物屋頂。

馬約特島首府馬穆楚（Mamoudzou）居民伊斯梅爾（Mohamed Ishmael）說，「老實講，我們正在經歷一場悲劇，感覺身處核戰爆發餘波之中，我看到整個社區消失了」。

▲▼ 法國印度洋海外領土馬約特島（Mayotte）遭強烈氣旋「奇多」（Cyclone Chido）侵襲。（圖／路透）

▲許多房舍傾倒，政府大樓、醫院也被波及。（圖／路透）

法國內政部表示，現階段難以給出準確傷亡人數統計，目前部署1600名員警及憲兵隊成員協助救災，軍用飛機、船艇正運送物資前往災區。

馬約特島距離巴黎將近8000公里，是法國在印度洋海外領土，人口略高於30萬人，較法國其他地區貧窮，超過四分之三的人生活在法國貧窮線之下，過去數十年始終存在幫派暴力、社會動盪問題。

▼ 法國內政部表示，現階段難以給出準確傷亡人數統計。（圖／路透）

▲▼ 法國印度洋海外領土馬約特島（Mayotte）遭強烈氣旋「奇多」（Cyclone Chido）侵襲。（圖／路透）

▲▼ 法國印度洋海外領土馬約特島（Mayotte）遭強烈氣旋「奇多」（Cyclone Chido）侵襲。（圖／路透）

逾90年最強氣旋侵襲！　法國小島至少14死逾200傷

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