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金馬導演游智煒涉撿屍起訴！被害女崩潰：怎麼讓我跟陌生男回家

▲游智煒疑似繼續玩交友軟體。（圖／翻攝自游智煒臉書）

▲導演游智煒涉嫌撿屍性侵酒醉女子遭檢察官起訴。（資料照／翻攝自游智煒臉書）

記者劉昌松／台北報導

曾被指為Me too慣犯的金馬獎導演游智煒，8月間在夜店初遇1名年輕女性，跟著她一起去唱KTV狂歡後，把酒醉的被害人帶回自己住處性侵得逞，被害人事後和友人聊天，發現自己斷片遭侵犯，崩潰向友人抱怨：「怎麼讓我跟陌生男人回家」，台北地檢署16日依趁機性交罪起訴游男。

游智煒曾以《生命狂想曲》獲得金馬獎最佳短片，2023年6月間被影評部落客「無影無蹤」爆料，是醉後性騷慣犯，受害者已經增至近30人，當時游智煒被發現，疑似繼續在交友軟體Tinder上自介：「現在me to風波上的浪潮人物，就是個標準的渣。」導演瞿友寧表示將把游智煒參與的《地獄里長》部分劇集刪除並且除名。

檢警調查，游智煒2024年8月間，在台北市某間夜店消費時，遇到了跟朋友到店裡續攤慶生的被害人，之後被害人要轉戰KTV，游智煒跟著前去，被害人和其他友人都以為游智煒是對方的朋友，因此不以為意，一直到隔天5點多，游智煒就從KTV帶著被害人上計程車回家。

被害人醒來後覺得衣服有點凌亂，但直到坐游智煒的車子去捷運站路上，和友人私訊時才驚覺，完全不記得夜裡發生的事情，向多名友人抱怨，為什麼讓她跟陌生男人回家，友人卻以為，游智煒是她新認識的朋友，被害人崩潰報警驗傷。

游智煒挨告後表示，看不出被害人酒醉，強調雙方你情我願，但是因為游智煒事後曾傳訊告訴被害人「從地上扶妳起來很多次」，加上KTV以及游男住處附近的監視畫面，拍到被害人蹲在路上嘔吐的畫面，檢察官認定游智煒涉嫌趁人酒醉之際性侵，依法提起公訴。

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