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網戀遭性侵？12歲女「感染HPV」　警方：17歲男友已依法處理

▲網友稱，女孩遭到性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 網友稱，女孩遭到性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

山東新泰一名12歲的女孩近日遭網傳，被性侵並感染HPV（人類乳頭瘤病毒），且看診醫師未報警。當地相關部門得知後，成立調查小組，並發布公告指出，目前女孩的17歲男友李某，已依法採取刑事強制措施，並將依法規進行處理。

據《澎湃新聞》報導，網友指出，女孩6月時在醫院診斷出陰道炎，但沒有醫生報警，12月再次到醫院治療骨盆腔炎，且HPV（人類乳頭瘤病毒）陽性，依然沒有醫生報警，「醫院和涉事醫師涉嫌違反，侵害未成年人案件強制通報制度。」

▲調查小組指出，。（示意圖／CFP）

▲調查小組指出，李某目前已遭逮捕。（示意圖／CFP）

調查小組指出，有消息指出女孩因骨盆腔炎住院治療，且感染HPV，有半年性生活史，「經查，女孩於2024年5月透過網路，認識17歲男孩李某並發展為男女朋友，之後發生性關係。」

相關醫療人員對於網傳性侵一說則回應，「你怎麼確定她被性侵了？」

調查小組表示，「女孩現在還在住院治療，家長考慮到，孩子的隱私和承受能力，不想把這個事情透露太多給外界，不希望被太多人關注，我們目前都在積極關注，和處理當中。 」女孩是否被性侵，仍在調查中。

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