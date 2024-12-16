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共諜疑滲透英王室　安德魯王子被指與中國間諜商人「過從甚密」

共諜疑滲透英國王室！安德魯王子被指與中國間諜商人「過從甚密」。（翻自BBC）

▲共諜疑滲透英國王室！安德魯王子被指與中國間諜商人「過從甚密」。（翻自BBC）

圖文／鏡週刊

英國王室近日捲入「匪諜就在你身邊」的風暴！現任國王查爾斯的弟弟安德魯王子，被指與一名疑似是中共間諜的中國商人H6過從甚密，現在更傳出英國王室為了不與共諜案沾上邊，可能要暫時與安德魯王子做切割。

據英國《BBC》與《太陽報》等報導，這位來自中國的H6商人，在去年6月被英國前內政大臣柏斐文 （Suella Braverman）禁止進入英國，後來H6打官司上訴，但法院仍維持原判。這位H6商人被指是安德魯王子的「親密知己」，而且經常出入多個與王室和政要相關的重要場合。法庭文件也顯示，這位H6企圖利用安德魯王子的影響力，法官也認定這一點，因此維持原內政部禁止進入英國的命令。

不過中國駐英國大使館否認這項間諜指控，並表示「英方一些人總是熱衷於捕風捉影，編造各種針對中國的『間諜』故事，這是典型的賊喊捉賊」。使館發言人更表示：「其目的是誣衊抹黑中國，破壞中英正常人員往來。」

現在英國王室對於安德魯王子身纏共諜緋聞，傳出王室可能與安德魯做短暫切割。例如本週王室即將迎來聖誕節前夕派對，相關人士透露，有可能讓安德魯王子「被不克參加」，儘可能讓英國王室不要與共諜案沾上邊。

此外，另據《自由亞洲電台》報導，這位被指是共諜的H6商人，很有可能就是中國商人楊騰波。楊騰波掛名為諮詢公司漢普頓國際集團的董事，並曾擔任安德魯王子的商業顧問。


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