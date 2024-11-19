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威廉凱特在家！竊賊竟闖城堡偷車　開車撞破安全門逃走

▲▼溫莎城堡。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫莎城堡10月13日遭人入室盜竊，事發時王儲一家可能就住在溫莎莊園內。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英國警方證實，位於倫敦西部的溫莎城堡發生了入室盜竊案，竊賊闖入查爾斯國王的住所後，偷走了2輛車輛，其中包括一輛黑色的Izuzu皮卡和一輛紅色四輪摩托車。這起事件發生於10月13日，但直到近日才被媒體披露，警方目前仍在調查此事，尚未有人被逮捕。

CNN引述警方聲明指出，10月13日晚間11時45分左右，2名蒙面男子翻越1.83公尺高的圍欄，趁夜進入皇家土地上的一座農場建築，並駕駛偷來的卡車衝破安全門逃逸。警方指出，嫌犯粗劣的犯案手法反映了城堡的安保措施存在嚴重漏洞。

報導稱，事件發生時，查爾斯國王和卡蜜拉王后並不在城堡內，因為查爾斯當時人在蘇格蘭，直到第二天才返回倫敦。然而，威廉王儲夫婦和他們3個子女當晚可能住在溫莎莊園內的阿德萊德小屋（Adelaide Cottage）。

這起安全事故再度引發外界對王室住所的安保水準提出質疑，因為這已不是溫莎城堡首次遭遇安全威脅。2021年聖誕節，一名男子持弓弩闖入城堡，試圖刺殺當時的英國女王伊莉莎白二世，所幸並未造成傷害。這起竊案再次凸顯王室住所的安保漏洞，但白金漢宮和肯辛頓宮均拒絕對此發表評論。

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