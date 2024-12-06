總統府憲兵「天下第一營」爆共諜　國防部：叛國不法勢將受國人唾棄

▲已退役的憲兵中士賴重宇涉嫌販售職務上應秘密文書給中共情工人員。（圖／記者劉昌松攝）



記者杜冠霖／台北報導

有「天下第一營」之稱的憲兵211營，竟然也爆出共諜案，涉嫌用手機翻拍辦公室密件賣給中共情工人員！涉案的4人共遭台北地檢署依違反《國安法》等罪嫌起訴。對此，國防部今（6日）表示，國防部統合調查局及憲兵指揮部等國安團隊，實施專案調查；並與地檢署共同合作偵破該起共諜案，陳姓等人叛國不法，勢將受國人唾棄，國防部也將持續反情報教育，擴大全民保防宣導作為。

有「天下第一營」之稱的憲兵211營，憲兵賴重宇涉嫌用手機翻拍辦公室密件賣給中共情工人員，賴要調單位前，竟然還把這賺錢管道，交接給後手學弟黎育爾、林裕凱，加上在資通電軍服役的的陳文豪，4人共從2021年起，共收賄近184萬元，台北地檢署調查後，6日依違反《國安法》等罪嫌將4人起訴。

國防部表示，112年7月間，政戰局接獲官兵主動檢舉，陳姓退役上兵等人遭利誘，吸收現、退役官兵發展組織，即通報國安局，統合調查局及憲兵指揮部等國安團隊，實施專案調查；並於113年8月報請臺北地檢署指揮偵辦，共同合作偵破不法組織。

國防部說明，案經臺北地檢署檢具事證，分別以涉犯國安法及刑法等罪責偵結起訴，現已進入司法程序。基於偵查不公開原則，相關案情國防部不予評論。

國防部強調，盱衡當前安全情勢，中共對我滲透攻堅從未停頓。陳姓等人叛國不法，勢將受國人唾棄；另爲積極防制敵諜活動，國軍也將持續反情報教育，擴大全民保防宣導作為，建立國人安全意識，並與國安團隊密切合作，發揮聯防功能，共同提升國家安全韌性。

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