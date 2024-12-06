總統府憲兵帶學弟當共諜　收賄184萬「4人齊剃平頭」步上囚車

記者黃哲民、劉昌松、柯沛辰／台北報導

「天下第一營」憲兵211營今年8月爆共諜案，憲兵賴重宇2021年起用手機翻拍機密文件，並傳遞給中共情報人員，還在調單位前，把刺探任務「交接」給學弟黎育爾、林裕凱，及在資通電軍服役的陳文豪，最終4人收受近184萬元不法所得。台北地檢署6日偵結後，依貪汙收賄罪嫌起訴4人，北院也裁定繼續羈押，稍早4人步上囚車。

憲兵211營負責總統府維安，不料有內部官兵檢舉，同袍用手機翻拍機密再賣給中共。基隆憲兵隊、國家安全維護工作站追查後，認定憲兵賴重宇、黎育爾、林裕凱及資通電軍陳文豪涉有重嫌，全案才在今年8月曝光。

北檢調查指出，賴重宇、陳文豪2021年底到2022年初，陸續透過台籍黃姓男子（通緝中）被吸收，為中共情工人員工作，並依指示，從2022年4月起，由陳文豪以手機翻拍公務秘密文書後，再轉傳被告賴重宇，再由賴轉傳給黃男或中共情報人員。陳文豪除了自己賣情報，還以化名詢問有無意願提供軍中資料賺取報酬，企圖吸收同袍，所幸其餘現役軍人拒絕。

2022年10月，賴重宇在調離原單位前，仍繼續翻拍機密文件，並轉給中共情報人員，還引介學弟黎育爾接替他的刺探任務。黎育爾退伍前，又引介學弟林裕凱以同樣手法繼續翻拍任務。期間，中共情報人員會審視拿到的資料機敏程度，再給予不同報酬。

台北地檢署6日偵結後，依違反國安法、貪汙收賄等罪嫌起訴4人。據調查及金流分析，賴重宇收賄46萬元、陳文豪45萬元、黎育爾66萬4100元、林裕凱26萬5900元。目前4人都被羈押在看守所，經起訴後，北院裁定繼續收押，稍早4人步上囚車。

▼總統府憲兵帶學弟當共諜，如今4人齊剃平頭步上囚車。（圖／記者黃哲民攝）