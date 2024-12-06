總統府憲兵「天下第一營」有共諜　學長帶學弟賣情報4人起訴

記者劉昌松／台北報導

國軍再爆共諜案，這次遭滲透的竟是駐守總統府，有「天下第一營」之稱的憲兵211營，憲兵賴重宇涉嫌用手機翻拍辦公室密件賣給中共情工人員，賴要調單位前，竟然還把這賺錢管道，交接給後手學弟黎育爾、林育凱，加上在資通電軍服役的的陳文豪，4人共從2021年起，共收賄近184萬元，台北地檢署調查後，6日依違反《國安法》等罪嫌將4人起訴。

▲已退役的憲兵中士賴重宇涉嫌販售職務上應秘密文書給中共情工人員。（圖／記者劉昌松攝）

被起訴的4名軍職人員現包括主嫌賴重宇，他從2015年8月入伍服役到2023年11月20日中士退伍，賴的後手黎育爾2018年6月入伍，2024年2月1日中士退伍後，把工作交接給2021年8月入伍的林育凱，全案在2024年8月爆發後，林育凱以下士停役。在國防部資通電軍服役的陳文豪則是2017年12月入伍，2023年7月1日上兵退伍。

▲國軍資通電暈上兵陳文豪現已收押。（圖／記者劉昌松攝）

北檢調查指出，賴重宇、陳文豪是在2021年底到2022年初之間，陸續透過台籍黃姓男子被吸收為中共情工人員工作，並依指示從2022年4月起，由被告陳文豪以手機翻拍任職單位內公務上應秘密之文書後轉傳被告賴重宇，再由轉傳給黃姓台男或中共情工人員。陳文豪除了自己賣情報，還以化名企圖吸收同袍，所幸其餘現役軍人都沒答應刺探、蒐集密件。

▲憲兵中士黎育爾(回頭者)接手洩漏211營密件。（圖／記者劉昌松攝）

至於賴重宇則是從2022年10月31日要調離憲兵211營的時候，介紹同單位的黎育爾接手，用手機翻拍密件轉交給中共情工人員，黎育爾退宇前，繼續把這差事交給學弟林育凱。4名官兵可依交出的密件資料機敏程度，或連繫現役軍人的人數，獲得相對應報酬。

▲憲兵下士林育凱因共諜案遭收押後已經停役。（圖／記者劉昌松攝）

全案經國防部接獲官兵檢舉，報請北檢檢察官黃冠中指揮憲兵隊、調查局國安站發動多次搜索約談，經調查分析後，估算賴重宇收賄46萬元、陳文豪收賄45萬元、黎育爾收賄66萬4100元、林育凱收賄26萬5900元，全案依《國家安全法》為大陸地區刺探或收集應秘密文書、《貪污治罪條例》違背職務收賄等罪起訴，4人目前都被羈押在看守所，移審台北地院後將由法官決定是否繼續收押。