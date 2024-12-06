　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

總統府憲兵「天下第一營」有共諜　學長帶學弟賣情報4人起訴

記者劉昌松／台北報導

國軍再爆共諜案，這次遭滲透的竟是駐守總統府，有「天下第一營」之稱的憲兵211營，憲兵賴重宇涉嫌用手機翻拍辦公室密件賣給中共情工人員，賴要調單位前，竟然還把這賺錢管道，交接給後手學弟黎育爾、林育凱，加上在資通電軍服役的的陳文豪，4人共從2021年起，共收賄近184萬元，台北地檢署調查後，6日依違反《國安法》等罪嫌將4人起訴。

▲已退役的憲兵中士賴重宇涉嫌販售職務上應秘密文書給中共情工人員。（圖／記者劉昌松攝）

▲已退役的憲兵中士賴重宇涉嫌販售職務上應秘密文書給中共情工人員。（圖／記者劉昌松攝）

被起訴的4名軍職人員現包括主嫌賴重宇，他從2015年8月入伍服役到2023年11月20日中士退伍，賴的後手黎育爾2018年6月入伍，2024年2月1日中士退伍後，把工作交接給2021年8月入伍的林育凱，全案在2024年8月爆發後，林育凱以下士停役。在國防部資通電軍服役的陳文豪則是2017年12月入伍，2023年7月1日上兵退伍。

▲國軍資通電暈上兵陳文豪現已收押。（圖／記者劉昌松攝）

▲國軍資通電暈上兵陳文豪現已收押。（圖／記者劉昌松攝）

北檢調查指出，賴重宇、陳文豪是在2021年底到2022年初之間，陸續透過台籍黃姓男子被吸收為中共情工人員工作，並依指示從2022年4月起，由被告陳文豪以手機翻拍任職單位內公務上應秘密之文書後轉傳被告賴重宇，再由轉傳給黃姓台男或中共情工人員。陳文豪除了自己賣情報，還以化名企圖吸收同袍，所幸其餘現役軍人都沒答應刺探、蒐集密件。

▲憲兵中士黎育爾(回頭者)接手洩漏211營密件。（圖／記者劉昌松攝）

▲憲兵中士黎育爾(回頭者)接手洩漏211營密件。（圖／記者劉昌松攝）

至於賴重宇則是從2022年10月31日要調離憲兵211營的時候，介紹同單位的黎育爾接手，用手機翻拍密件轉交給中共情工人員，黎育爾退宇前，繼續把這差事交給學弟林育凱。4名官兵可依交出的密件資料機敏程度，或連繫現役軍人的人數，獲得相對應報酬。

▲憲兵下士林育凱因共諜案遭收押後已經停役。（圖／記者劉昌松攝）

▲憲兵下士林育凱因共諜案遭收押後已經停役。（圖／記者劉昌松攝）

全案經國防部接獲官兵檢舉，報請北檢檢察官黃冠中指揮憲兵隊、調查局國安站發動多次搜索約談，經調查分析後，估算賴重宇收賄46萬元、陳文豪收賄45萬元、黎育爾收賄66萬4100元、林育凱收賄26萬5900元，全案依《國家安全法》為大陸地區刺探或收集應秘密文書、《貪污治罪條例》違背職務收賄等罪起訴，4人目前都被羈押在看守所，移審台北地院後將由法官決定是否繼續收押。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
助破黃子佼案！他反對陰謀論「但陳梅慧之死」太怪：沒想過這麼髒
預言文中了！周董演唱會「一定有人跑錯蛋」　他糗笑：我的錯
LIVE／陳梅慧之死掀陰謀！正查八八會館案　周董大巨蛋開唱林
快訊／瓊瑤後事「一切從簡」　家祭、火化、花葬辦在同一天
快訊／楊麗花敗訴！確定賠償超過5400萬
獨／目擊者曝現場！「無煞車」猛撞　陳梅慧慘死男友滿臉血
快訊／綠營搶占主席台　藍委高喊：戒嚴是保護台灣！
為點歌和林襄站椅子！李芷霖致歉第一句引反彈
師傅裝潢變車震人妻　夫綠了7年才知道
「民主台灣絕不走回頭路」　賴清德談南韓戒嚴：威權錯誤不能重蹈
快訊／國民黨突襲審《選罷法》　綠委衝主席台爆衝突

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陳梅慧陳屍位置曝光！Uber遭夾擊「頭尾全爛」　她首當其衝慘亡

籌錢去蒙古會情郎　18歲嫩妹當車手...收50萬詐款遭收押

快訊／瓊瑤後事「一切從簡」　家祭、火化、花葬辦在同一天

婆婆過世姪子先繳1.5億遺產稅　歌仔戲國寶楊麗花要付5400萬

獨／目擊者曝現場！租賃車無煞車猛撞Uber　陳梅慧慘死男友滿臉血

切車道連撞畫面曝光！內湖小客車跨2線橫衝　消防車停門口也遭殃

快訊／陳梅慧國道遇死劫掀陰謀論！竹檢火速成立專案小組：全力偵辦

總統府憲兵「天下第一營」有共諜　學長帶學弟賣情報4人起訴

師傅裝潢變車震人妻　正牌夫綠了7年才知道

18歲嫩男加入詐團「短褲+球鞋」扮虛擬幣商　深夜取款被逮

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

南韓防長爆下令派軍進國會　退役軍人剃髮求罷免尹錫悅

南韓民怨炸裂！群眾抗議　要求「總統尹錫悅下台」

陳梅慧國道車禍亡！監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊

吳宗憲送準兒媳愛馬仕..Sandy：想哭　遭鹿希派控「占房子.拿爸爸錢」反擊！

賈靜雯直播和梧桐妹狂鬥嘴　突自爆「沒穿褲子」被說好瘋

陳梅慧陳屍位置曝光！Uber遭夾擊「頭尾全爛」　她首當其衝慘亡

籌錢去蒙古會情郎　18歲嫩妹當車手...收50萬詐款遭收押

快訊／瓊瑤後事「一切從簡」　家祭、火化、花葬辦在同一天

婆婆過世姪子先繳1.5億遺產稅　歌仔戲國寶楊麗花要付5400萬

獨／目擊者曝現場！租賃車無煞車猛撞Uber　陳梅慧慘死男友滿臉血

切車道連撞畫面曝光！內湖小客車跨2線橫衝　消防車停門口也遭殃

快訊／陳梅慧國道遇死劫掀陰謀論！竹檢火速成立專案小組：全力偵辦

總統府憲兵「天下第一營」有共諜　學長帶學弟賣情報4人起訴

師傅裝潢變車震人妻　正牌夫綠了7年才知道

18歲嫩男加入詐團「短褲+球鞋」扮虛擬幣商　深夜取款被逮

中山再現繁華！燙金地段＋純住正三房「宏築臻玥」房價潛力股前景可期

陳梅慧陳屍位置曝光！Uber遭夾擊「頭尾全爛」　她首當其衝慘亡

內閣變陣？擴大用人光譜？　賴清德提3考量：要檢討就迅速檢討

陸委會資研中心完成災後修復　重新對外開放

新NASA局長超狂！高中輟學當老闆　擁世界最大私人戰鬥機群

尹錫悅戒嚴後「繼續神隱」！　黨內大老逼宮下台：否則將贊成彈劾

今「大雪」4生肖走旺運！第一名大錢小錢通通來

飛機活春宮！她蹲駕駛艙門口「忘情吞吐」　口愛男伴監視器全拍下

風Luxury／TAG Heuer挑起F1計時大任先暖身　限量錶致敬紅牛車隊

一心多用是好事？　專家示警：恐引發焦慮抑鬱

社會熱門新聞

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

高雄美妝店火警　幾乎燒到剩骨架

陳梅慧車禍亡掀陰謀論！專家「整理5重點」：正協助八八會館案

「正妹調查師」車禍亡掀陰謀論　黃揚明3點質疑

國中生割頸案二審　乾哥當庭瞪人：判9年太久

割頸案律師狂教「乾哥」作答　法官出言制止

即／虛幣犯罪首席調查師慘死掀陰謀論　最高檢要查了

「天下第一營」爆共諜案！4人賣情報遭起訴

獨／國1追撞女死者是正妹調查專家　查創意私房+郭哲敏都有她

即／陳梅慧國道遇死劫掀陰謀論！竹檢成立專案小組

即／新店「順天堂藥廠大火」！消防42車87人搶救

打詐調查師遇死劫！陳梅慧曾曝「正處理麻煩案件」

松香水擦百年古蹟廟門　西班牙男下場慘了

更多熱門

相關新聞

獨／成詐團金流殺手　陳梅慧義助竟走上死亡之路

獨／成詐團金流殺手　陳梅慧義助竟走上死亡之路

曾任民間司改會執行秘書，現任台灣XREX虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師的陳梅慧，因遭警察檢舉涉嫌洩密，3日晚間與男友遭台中地檢署約談，4日凌晨北返時在國道中山高遭遇重大車禍身亡。陳梅慧任職司改會期間兼任全球反詐騙組織（GASO）台灣分會長期間，參與救援人口販運被害人發現台柬黑幫透過地下匯兌進行人口販運，她自力研究虛擬貨幣交易和追蹤技術，希望幫被害人討回公道。

首席調查師陳梅慧車禍亡　司改會曝卓越貢獻

首席調查師陳梅慧車禍亡　司改會曝卓越貢獻

獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

獨／警界內鬥正妹調查專家枉死　刑事局長官說話了

獨／國1追撞女死者是正妹調查專家　查創意私房+郭哲敏都有她

獨／國1追撞女死者是正妹調查專家　查創意私房+郭哲敏都有她

機上影片疑違反國安法　國泰航空將下架

機上影片疑違反國安法　國泰航空將下架

關鍵字：

憲兵211營資通電軍共諜國安法貪污治罪條例洩密情工

讀者迴響

熱門新聞

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

林襄看周杰倫站椅子被罵翻！本人道歉了

瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊首發聲婆媳關係曝

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

人夫被抓偷藏模型　全場默契神回

加州7.0地震「如坐大怒神」　專家曝發生原因

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

不是親嘴！他吻「1部位」女友超愛

人體「黃金3時段」要喝水！醫：能排出50%毒素

高雄美妝店火警　幾乎燒到剩骨架

醫大推「1加工食品」其實很健康！　排便順又能減肥

直擊／林家正也來看周杰倫了！　大巨蛋當場暴動

王必勝自爆1周喝酒6天！仍減12公斤秘訣曝

好市多「近7萬名牌外套」堆在那　他驚：像一件700

更多

最夯影音

更多

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面