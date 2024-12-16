馬英九本周率團訪陸　沈富雄嘆：國民黨選票流失、永無執政機會

▲前總統馬英九。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

前總統馬英九為促進兩岸交流，動作頻頻，將在12月18日到26日，率「大九學堂」學員出席中國哈爾濱舉辦的「海峽兩岸青年冰雪節」活動，並赴四川成都參訪。對此，前立委沈富雄15日表示，這個做法其實不能緩和兩岸關係，老共的終極目標不會變，這一塊肉非吃不可。他強調，馬英九的主張跟台灣民意完全不一樣，目前能認同的只有5%，這對國民黨影響很大，馬英九每做一步，國民黨基本盤就會縮小、選票就會流失，在可見的未來，永遠沒有執政機會。

沈富雄於《下班瀚你聊》表示，馬英九的做法，自己完全不予苟同，別人來做或許可以，但馬英九來做，真的對國民黨來講是很大的悲哀。馬英九、王金平的做法，能不能緩和兩岸關係？其實不會，老共怎麼對待台灣，他的終極目標都不會變，這一塊肉非吃不可。

沈富雄直言，馬英九的主張跟台灣目前主流民意，完全不一樣，台灣目前能認同馬英九做法的，自己覺得差不多只有5%，所以只有5%民意的人，大肆去做這種事情，對兩岸關係應該是沒有影響。

沈富雄認為，但是對國民黨影響很大，國民黨也不敢公然批判馬英九，但馬英九只要每做一步這種事情，國民黨在台灣的基本盤就會縮小、選票就會流失。如果馬英九身體健一直在做這些事情，尤其蕭旭岑在旁邊插話，國民黨在可見的未來，將永遠沒有執政機會。

沈富雄說，沒有人說交流是不好的，但要看誰帶動發起、看過程如何做、動機何在，馬英九的做法大家看在眼裡，都曉得目的是什麼，所以當馬英九的想法與主張，跟台灣絕大部分人意見不一樣時，這種事情越做，大家就會把這筆帳記在國民黨身上，所以國民黨心中一定也暗暗叫苦。

沈富雄強調，但是自己必須諒解馬英九一點，馬英九真的不曉得，自己對國民黨不好的影響。

▼前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）