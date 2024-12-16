藍一分鐘強送選罷法出委　林右昌：朱立倫應道歉、立院要退回審議

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委16日強勢將爭議的《選罷法》送出委員會，引來綠委抗議會議無效。民進黨秘書長林右昌下午召開「譴責國民黨摧毀民主、國會戒嚴！」記者會，批評國民黨主席朱立倫、國民黨團總召傅崐萁聯手毀憲亂政，要求朱立倫向台灣社會人民公開道歉，而立法院長韓國瑜應立即召開會議處理。至於若藍營之後真強行三讀通過該法，是否會有反制措施，林右昌僅喊話立法院應啟動機制，將《選罷法》退回重新審議。

林右昌說，立法院今早發生的事情令人震驚痛心，民進黨給予最嚴厲譴責，要求朱立倫負起責任，並向台灣社會人民公開道歉，而韓國瑜應立即處理。過去半分鐘通過法案，違反程序，沒收討論，但至少其他政黨還在會議室，今早則是比半分鐘更加離譜，藍委用暴力限制其他政黨委員的人身自由，把門關起來，把其他政黨立委排除在會議室之外，自己關門做成決議，沒有官員，沒有其他委員，沒有媒體，如果可以這樣亂搞，以後還有民主嗎？

林右昌指出，傅崐萁上週去香港，回來就在立法院搞戒嚴，朱立倫、傅崐萁聯手毀憲亂政，全國都在看要如何守住國會尊嚴、民主制度。

對於之後會不會釋憲等反制《選罷法》修法的手段，林右昌僅表示，藍營這回在立法院是比過去更離譜的行徑，立法院應啟動機制，將該案退回重新審議。