選罷法會議無效？韓國瑜喊了解完再報告　 強調「沒被鷹派綁架」

▲立法院長韓國瑜 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委16日強勢將爭議的《選罷法》送出委員會，民進黨立委不滿被擋在內政委員會會議室外，批評會議無效，並向立法院長韓國瑜抗議，韓國瑜直至下午才終於前去會客室與民進黨團溝通。韓國瑜表示，立法院從選舉結束後多次衝突，今天的事他會調查，通盤了解後再跟大家報告，也重申「我沒有被鷹派綁架，我不是怕事的人」。

國民黨籍召委徐欣瑩16日於內政委員會再排審《選罷法》修正草案，條文中增訂罷免同意票應多於當選時之得票數，引來質疑，針對該案，國民黨團已下軍令，週一該版本必定就要送出委員會，藍委今鎖住會議室外走廊的出入口，並用人牆擋住，讓綠委「被淨空」下開會，僅花一分鐘就將條文全數保留送出委員會，會議前後僅三分鐘。

民進黨團質疑此次會議無效，上午便前往院長室想向韓國瑜陳情，但卻遍尋不著，直到下午韓國瑜才現身。民進黨團幹事長吳思瑤砲轟，立法院發生從以前到現在都沒有的狀況，國會如同封鎖搞戒嚴，民進黨立委連踏入走廊都沒辦法，今天韓國瑜當家的立法院，不同意的人不得其門而入，國民黨立委鎖門，壓迫、脅迫議事人員，一分鐘通過《選罷法》，媒體不能進去會議室，官員也進不了，國民黨團總召傅崐萁要這樣搞，韓國瑜不知情嗎？還是受迫於鷹派？

民進黨團書記長蔡易餘則說，民進黨過去多數當然會有想通過的法案，天經地義，但沒有發生過議事攻防不同聲音連踏進會議室都沒踏進去，佔領主席台是為了延長程序時間，是有目的性的佔領，但不是結束整個討論，現在是要直接結束掉，國民黨要輾壓，也不能不讓人進去，你們舉手就贏了，你是開明的，不能讓黨內鷹派把你綁架。

韓國瑜說，他今天完全掌握所有情況，但立法院不是第一次有衝突，大家都說委員會中心主義，站在院的立場，是希望朝野協商能成為達成共識的平台，而光今年以來就有很多次爭執，他期待新的立法院能有新的觀感，台灣民主全世界都在看，而櫥窗就是立法院，他好期待大家能合情論理，有條不紊，合乎議事規則的討論，今天的事他會調查，「我沒有被鷹派綁架，我不是怕事的人」，整件事通盤了解他會再向各委員報告說明。

吳思瑤則說，民進黨團的訴求，是先把這次會議無效妥處後，才能協商，且也要說明為何今天協商臨時變更議程。對此，韓國瑜說會召開朝野協商，接著便離開會客室。