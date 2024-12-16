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每天多140萬顆！蛋價暴跌4成　農民嘆：賣一斤賠一斤

▲國內蛋價慘跌，但買氣始終低迷，專家認為消費者已改變吃蛋習慣。（圖／記者楊惠琪攝）

▲國內雞蛋產量再創新高，蛋價持續下探。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

往年冬天都是雞蛋消費高峰期，但根據農業部最新統計，國內投入生產蛋雞高達3756萬隻，再創新高，雞蛋產量也創下12.7萬箱的新紀錄，每日生產過剩高達140萬顆，市場持續供過於求，目前雞蛋產地價每斤只剩24.5元，有蛋農擔心蛋價恐再崩盤，感嘆：「賣一斤賠一斤，這個年難過了。」

國內雞蛋已持續生產過剩超過4個月，本月3日台北市蛋商公會罕見在秋冬宣布降價2元，目前產地價每斤只剩24.5元、批發價34元，跟去年同期相較，蛋價跌了4成，蛋農大嘆血本無歸，蛋商也面臨囤蛋壓力。

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「雞蛋真的太多了！」中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍表示，因為政府種雞管控失當、錯估禽流感疫情，現在每天都有3700多萬隻蛋雞在下蛋，每隻產量又高達7成以上，「就像關不住的水龍頭，雞蛋越下越多」，擔心蛋價會持續下探，大嘆這個年難過了。

台北市蛋商公會常務理事劉威志表示，雖然最近天氣轉冷，消費者買氣上升，但產量居高不下，買氣再好也消化不了，北部許多盤商反映賣壓沉重，希望能降價帶動買氣，但也要評估蛋農飼養成本，是否降價仍須評估。

根據農業部本周最新雞蛋產銷資訊平台顯示，國內投入生產蛋雞約3756萬隻，投產蛋雞比上周多了27萬隻，雞蛋每日生產量12萬7000箱（每箱約200顆），投產蛋雞隻數和雞蛋產量再創新高，每日生產過剩高達140萬顆。
 

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