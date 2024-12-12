　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「大蒜」也列入國安疑慮　美國防授權法案禁止部分陸製商品進口　

▲▼ 美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國眾議院於當地時間11日通過2025財年國防授權法案（NDAA），在與大陸競爭方面，該法案也多所著墨。除部分採購限制外，本次通過的國防授權法案還禁止美國國防部「使用或簽約使用」大陸製造或採用大陸開發之操作系統光學雷達技術。不僅如此，法案還禁止在美國軍營銷售產自大陸的新鮮或冷藏大蒜，引起輿論關注。

▲大陸生產的大蒜準備出口。（圖／翻攝微博）

▲大陸生產的大蒜準備出口。（圖／翻攝微博）

《觀察者網》報導，今（2024）年早些時候，美國國防部將中國最大的激光雷達（光學雷達，下同）系統製造商之一禾賽科技，列入所謂「中國涉軍企業」名單，宣稱該企業與軍方有關聯。為維護公司聲譽，以捍衛公司的正當權益，禾賽則決定對美國國防部提起法律訴訟。

美智庫FDD曾提到，光學雷達是一種軍民兩用的遙感技術，是大陸尋求技術優勢的核心所在，「雖然中國製造的傳感器是美國公共安全、交通和公用事業系統中的關鍵節點，但其全系統集成使得用戶數據容易遭遇間諜活動和破壞。」

基於「數據方面的擔憂」，在2025財年國防授權法案中，還禁止美國國防部與大陸線上輔導公司及為華為提供半導體產品和服務的實體簽約。此外，就「農業安全和反競爭方面的擔憂」，法案甚至禁止在美國軍營銷售大陸的新鮮或冷藏大蒜。

美國參議員史考特（Rick Scott）主張，大陸生產的大蒜損害美國農民的利益，破壞農業供應鏈的完整性並危及美國大蒜產業，進而威脅美國糧食安全，「允許這種情況繼續下去，會發出一個令人厭惡的信號，即中國可以不遵守規則，傷害美國蒜農。」

在地緣政治方面，國防授權法案還允許美國擴大在「印太地區」的國防工業基礎，授權在美國印太司令部的軍事設施或其附近建立「先進製造工廠」，用以支撐潛艇、造船和其他國防相關工業。

值得注意的是，該法案還要求對情報界招聘「普通話（中文）」人員的情況進行評估，在美國人赴陸留學人數減少的情況下，要求提交一份「中國規避美國透明度和國家安全法規」的報告，並要求分析大陸是如何支持國內生物技術產業發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
神隱8個月　孟耿如無預警發文！
快訊／00929配息頻縮水　復華投信首正式提3點釋疑
台大名醫性騷6人「已跳槽」　現職醫院強調：內診改其他醫師
快訊／台南警涉當環保蟑螂內鬼　4人遭搜索約談
譚艾珍被詐金額曝！　「協助秘密辦案」慘中招
快訊／台中酒駕男撞7車！　騎士搶救無效亡
LIVE／台大名醫摸進內褲！涉性騷政壇大老媳婦　校方最新回應
快訊／台中東區嚴重車禍！酒駕猛撞7車　1命危
父找她13天絕望身亡　美30歲女「機場神秘失蹤1個月」被發現

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

內容低俗！抖音下架209部違規短劇　網嘆：審片部門形同虛設

「大蒜」也列入國安疑慮　美國防授權法案禁止部分陸製商品進口　

休假發業配文！女子告公司未付加班費　法院：主管有按讚應賠

女子實名舉報老公開車滑手機看美眉　陸交警受理罰50元

陸「跑最快」的副市長是他！　受邀擔任廈門馬拉松「兔子」

WiFi訊號增強器只要12元？他拆開驚見傻眼內幕　網笑噴：是小夜燈

沒帶證件！百萬女部落客想進民宿被拒爆爭吵　保全怒：一刀砍了妳

外媒指中國「明年擬讓人民幣貶值」！消息人士：因應川普關稅戰

快訊／中國海關總署長俞建華猝逝！　享年63歲

高官爸逼分手！官二代忍情傷半年　驚見「女友變繼母」崩潰

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

全身探出火車外拍網美照　陸女下秒「頭撞樹」慘摔

韓國龍鬚糖小哥超懂梗　幽默回：中壢不是桃園

小鐘變魔術太爛被周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

謝宜容凌晨移送新北檢複訊　低頭不發一語

內容低俗！抖音下架209部違規短劇　網嘆：審片部門形同虛設

「大蒜」也列入國安疑慮　美國防授權法案禁止部分陸製商品進口　

休假發業配文！女子告公司未付加班費　法院：主管有按讚應賠

女子實名舉報老公開車滑手機看美眉　陸交警受理罰50元

陸「跑最快」的副市長是他！　受邀擔任廈門馬拉松「兔子」

WiFi訊號增強器只要12元？他拆開驚見傻眼內幕　網笑噴：是小夜燈

沒帶證件！百萬女部落客想進民宿被拒爆爭吵　保全怒：一刀砍了妳

外媒指中國「明年擬讓人民幣貶值」！消息人士：因應川普關稅戰

快訊／中國海關總署長俞建華猝逝！　享年63歲

高官爸逼分手！官二代忍情傷半年　驚見「女友變繼母」崩潰

轟「謝宜容自以為獨裁者」　律師點2嚴重後果：貪瀆收押、霸凌害命

第11屆高雄國際發明暨設計展　中華醫大勇奪兩面金牌

全家「7元吃燒仙草、喝美式」靠1招！限時搶券咖啡「買1送1」

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

宜蘭三星連環車禍！煞車不及5車撞一堆　橋上排隊畫面曝

應徵同公司職缺！「離職原因要老實說嗎」網一面倒：大家也知道

胡瓜錄影到一半突喊「不錄了」！　康康跪地挽留遭嗆：主持人不只你一個

幫女兒還千萬債「就此失聯」！　78歲秦煌獨住養老院…跌倒摔破頭

快訊／00929配息頻縮水　復華投信首正式提3點釋疑

歲末年終送大禮！　崑山科大辦學有成宣布4度調薪

大陸熱門新聞

深圳頂級豪宅爆炸！官方：1人死亡

女部落客想進民宿被拒爆爭吵　保全怒：一刀砍了妳

高官爸逼分手！官二代忍情傷半年　驚見「女友變繼母」崩潰

中國擬明年讓人民幣貶值　因應川普關稅戰

女遊客半個身體探出火車拍片　下秒遭樹枝重擊滾下車

WiFi訊號增強器只要12元？他拆開傻眼了

快訊／中國海關總署長俞建華猝逝！

「小楊哥」所持230萬元股權被凍結

19歲男炫耀舅舅安排超爽公職

母「賺不到錢別回來」兒離家16年　父母後悔了

陸大幅開放准入　李紀珠：台灣金融業者機會

曾刷新中國奧運史！自行車手徐超車禍亡

陸「跑最快」的副市長是他！ 受邀擔任廈門馬拉松「兔子」

休假發業配文！女子告公司未付加班費

更多熱門

相關新聞

享美國經濟紅利！00945B「暴力年化配息8%」　打趴高股息ETF

享美國經濟紅利！00945B「暴力年化配息8%」　打趴高股息ETF

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）日前表示「美國經濟看起來狀況更好」，想要賺取美國經濟好的紅利，投資專家建議可以買進美非投資等級債券，以市場熱度很高、採月月配的凱基美國非投等債ETF（00945B）來看，自掛牌以來連續6個月配息每單位0.102元，年化配息率8%，有別於高股息ETF頻傳股息縮水窘境。

南韓「戒嚴之亂」　餘波盪漾

南韓「戒嚴之亂」　餘波盪漾

WiFi訊號增強器只要12元？他拆開傻眼了

WiFi訊號增強器只要12元？他拆開傻眼了

路透：歐盟將制裁俄影子油輪船隊及中國無人機公司

路透：歐盟將制裁俄影子油輪船隊及中國無人機公司

美官員：俄可能數天內再對烏發射極音速飛彈

美官員：俄可能數天內再對烏發射極音速飛彈

關鍵字：

國防授權法美國中國貿易農業大蒜雷達國安大陸

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

小五女童玩「傳說對決」失身　爸媽見LINE氣炸

周杰倫演唱會「第3場原定嘉賓曝」

追劇到一半老公「打呼聲突消失」！她猛搖叫不醒

周董愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

女友幫男友回訊酒店妹！　內容震驚大家三觀

5種垃圾藥千萬別買　藥師點名：根本詐騙

人妻「堅持生」第四胎　娘家卻讓她心寒：孩子紅包剩600元

館長「開箱披薩」害慘達美樂！　小編緊急澄清切割

竟有「不可以瑟瑟」！LINE「6款免費貼圖」限時下載

台大名醫爆性騷！　政壇大老媳婦等6人被「伸進內褲摸臀」

即／臉書全球當機！IG和Threads也爆災情

大咖女星「輪流激戰導演製作人」求上位

快訊／今晨連3震！　最大規模4.6、震度3級

徵到周杰倫原價票！「妹子去陪睡5次」下場超崩潰

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面