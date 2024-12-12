「大蒜」也列入國安疑慮　美國防授權法案禁止部分陸製商品進口　

▲美國總統拜登。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國眾議院於當地時間11日通過2025財年國防授權法案（NDAA），在與大陸競爭方面，該法案也多所著墨。除部分採購限制外，本次通過的國防授權法案還禁止美國國防部「使用或簽約使用」大陸製造或採用大陸開發之操作系統光學雷達技術。不僅如此，法案還禁止在美國軍營銷售產自大陸的新鮮或冷藏大蒜，引起輿論關注。

▲大陸生產的大蒜準備出口。（圖／翻攝微博）

《觀察者網》報導，今（2024）年早些時候，美國國防部將中國最大的激光雷達（光學雷達，下同）系統製造商之一禾賽科技，列入所謂「中國涉軍企業」名單，宣稱該企業與軍方有關聯。為維護公司聲譽，以捍衛公司的正當權益，禾賽則決定對美國國防部提起法律訴訟。

美智庫FDD曾提到，光學雷達是一種軍民兩用的遙感技術，是大陸尋求技術優勢的核心所在，「雖然中國製造的傳感器是美國公共安全、交通和公用事業系統中的關鍵節點，但其全系統集成使得用戶數據容易遭遇間諜活動和破壞。」

基於「數據方面的擔憂」，在2025財年國防授權法案中，還禁止美國國防部與大陸線上輔導公司及為華為提供半導體產品和服務的實體簽約。此外，就「農業安全和反競爭方面的擔憂」，法案甚至禁止在美國軍營銷售大陸的新鮮或冷藏大蒜。

美國參議員史考特（Rick Scott）主張，大陸生產的大蒜損害美國農民的利益，破壞農業供應鏈的完整性並危及美國大蒜產業，進而威脅美國糧食安全，「允許這種情況繼續下去，會發出一個令人厭惡的信號，即中國可以不遵守規則，傷害美國蒜農。」

在地緣政治方面，國防授權法案還允許美國擴大在「印太地區」的國防工業基礎，授權在美國印太司令部的軍事設施或其附近建立「先進製造工廠」，用以支撐潛艇、造船和其他國防相關工業。

值得注意的是，該法案還要求對情報界招聘「普通話（中文）」人員的情況進行評估，在美國人赴陸留學人數減少的情況下，要求提交一份「中國規避美國透明度和國家安全法規」的報告，並要求分析大陸是如何支持國內生物技術產業發展。