新北打造永續農業城市　侯友宜：推動三生優質產業

▲新北市長侯友宜。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（11日）召開市政會議，農業局以「三生有幸 三生永續」進行專題報告，市長侯友宜表示，市府團隊從生產、生活及生態三面向出發，打造農產品牌、拓展行銷通路，推動經濟發展同時維護自然環境及生態多元性，打造新北成為永續幸福城市。

侯友宜表示，面對極端氣候、農業人力逐漸老化以及土地資源結構性轉換趨勢，市府從生產、生活及生態三面向推動永續農業。在生產面向，市府致力打造新北農產品牌，例如獲得12座全國冠軍的「新北好茶」和榮獲10項國際大獎的「萬金杜鵑」，提升產業價值並帶動人潮活絡在地觀光經濟，並輔導農會推動零接觸經濟，藉直播形式開拓行銷通路，以及完善農產運輸冷鏈，強化農產品產銷體系、穩定供應鏈、有效減少耗損。

▲新北市農業局創建萬金杜鵑品牌，帶動萬金地方經濟。（圖／新北市農業局提供，下同）

在生活方面，侯友宜說，市府持續推動食農教育，增進民眾對惜食概念理解，期望邀請更多社會企業加入，為永續環境盡一份心力。此外，新北市是全國第一個成功加入聯合國里山倡議國際夥伴關係（IPSI）的縣市，不但推動16處淨化濕地、建立魚菜共生機制，也建置生態池和生物廊道等永續生態工程，逐步實現人類經濟活動與自然和諧共生。

在推展永續經濟同時，市府秉持「共生共榮」的精神，從山到海維持生態平衡及生物多樣性，除了領先全國推動計畫型植樹，保護瀕危物種及重要棲地，全年無休救援野生動物及犬貓，也藉由公私協力積極復育瀕危物種及海洋資源，其中本市海洋資源復育園區與國立台灣海洋大學合作復育花枝、九孔鮑及紫海膽，是全國唯一結合產官學復育海洋資源，更榮獲農業部「第三屆國家農業科學獎」最高獎項「傑出團隊獎」的肯定。

另外，新北市參加113年全民運動會表現優異，打敗群雄囊括71金、69銀及65銅，金牌數及總獎牌205面全國第一，創歷年新高；今日市政會議上，4連霸的太極拳代表隊選手李大慶、翁翠霞在市政會議獻獎，侯友宜感謝所有教練、校長及選手在推動全民運動上的努力付出，並頒發賽事獎助金5,400萬元，期許選手不斷挑戰最佳成績，再為新北爭光。

▲新北市透過生態給付維護棲地，提供生物棲息空間。

▲農會及農再社區共推綠色照護，以不彎腰菜園綠療育長者內心。

▲新北市推動生態給付讓農友在維護重要棲地時也能獲得資金支持。