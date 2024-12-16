電動車汽燃費估最高15720元　交通部：最快2030年開徵

▲交通部規劃，電動小客車達到50萬輛、電動機車240萬輛，將課徵汽燃費，預估最快2030年課徵。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

目前電動汽機車掛牌數量約97萬輛，現行免徵牌照稅及汽車燃料使用費，交通部規劃，電動小客車達到50萬輛、電動機車達到240萬輛，將採「隨車徵收」課徵汽燃費，預估最快2030年開徵，汽燃費依照各車款的馬力課收，最高不超過1萬5720元。

立法院交通委員會今上午審查鐵道局、運輸研究所明年度預算，立委林俊憲提到，交通部在2018年提案希望將汽燃費改名為道路養護使用費，實際上就是使用者付費，當時運研所編列700多萬元去研究，最後研究報告不建議改名。

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林俊憲問及，電動車是否會課徵汽燃費，何時會課徵？運研所長林繼國說明，當時研究比較隨油徵收、隨車徵收及隨里程徵收去綜合評估，現階段建議維持隨車徵收，未來可以視技術發展調整，未來電動車達到一定普及程度，按照排氣量去換算馬力進行合理課徵。

▲立委林俊憲（左）表示，電動車未來課徵汽燃費應召開公聽會，讓民眾了解政策。（圖／翻攝Youtube國會頻道）

林俊憲指出，現在電動車主很惶恐，甚至網友估算一年可能要繳10幾萬或7、8萬的稅費，會不會影響到電動車銷售，但如果交通部課徵汽燃費一定要對外說清楚，不要造成車主的恐慌。

交通部司長林福山答覆，目前電動小客車掛牌數將近9萬輛，佔全部掛牌900萬輛小客車，比例僅佔約1%，還沒實質影響汽燃費的分配，預估2030年開徵。交通部長陳世凱表示，電動車達到一定數量才會徵收，目前數量還沒這麼多。

林俊憲認為，汽燃費用於道路維護使用，使用者付費是公平的，但他提醒有些馬力可以透過電腦系統換掉，因此如果真要課徵，必須讓社會大眾清楚政策，他建議舉辦公聽會，讓民眾更了解。陳世凱允諾會舉行。

林福山會後受訪補充，目前電動小客車掛牌數約9萬輛、電動機車約70萬輛，依照規劃電動小客車達到50萬輛、電動機車達到240萬輛會課徵，預估2030年是一個考量時間點。汽燃費會用排氣量換算馬力的公式徵收，最高不會超過1萬5720元。