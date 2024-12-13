陸車廠無預警裁員！　她直播賣車「下秒失業」崩潰了

▲女直播驚覺自己將失業，當場傻眼崩潰。（圖／翻攝自微博）



記者張方瑀／綜合報導

中國大陸國產新能源車（電動車）極越汽車今（12）日爆出拖欠眾多債務，業務呈現崩盤的情況，醞釀大幅度裁員。旗下一名女直播主正努力講解汽車性能優點時，突然看到大批網友留言，才驚覺公司可能要倒了，當場傻在鏡頭前。

根據《界面新聞》報導，極越汽車12日爆出拖欠眾多債務，醞釀大幅度裁員。CEO夏一平發出的內部信指出，目前員工有兩條路可選，一是以「Ｎ+1」的模式在2025年2月離職，另一種情況則需共體時艱，自12月起「自費上班」。

多名極越員工表示，公司員工11月份的工資已經到帳，但是11月、12月的社保需要自行繳納。目前公司所有業務陷入停滯，內部大群全員禁言。

極越旗下一名女直播主當天正賣力講解汽車性能優點時，突然看到大批網友留言，才驚覺公司可能要倒了，當場傻在鏡頭前，看起來下秒就要哭出來。其他極越旗下直播間則開始擺爛。

很多網友發現一些直播主跑到公司門市去搬了礦泉水，還有人把數據線也拿走了，一副末日的景象；甚至還有些直播主在鏡頭前要求網友替他介紹新工作。

極越內部人士透露，研發部門將在此輪裁員中被全部砍掉，「公司包括正職和外包在內共有5000多名員工，其所在的售後部門共計300多人，按照目前的通知售後部門將只留下80人。按此計算，售後部門僅有約四分之一的員工能避免離開。」

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