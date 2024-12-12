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陸國產車企「業務崩盤」釀大規模裁員　員工衝辦公室找CEO求交代　

記者魏有德／綜合報導

大陸國產新能源車（電動車，下同）極越汽車今（12）日爆出拖欠眾多債務，業務呈現崩盤的情況，進而醞釀大幅度裁員，CEO夏一平發出的內部信承認，公司目前正遇到困難，需要立即調整，員工有兩條路可選，一是以「Ｎ+1」的模式在2025年2月離職，另一種情況則需「共體時艱」，自12月起「自費上班」。

▲極越汽車傳將大規模裁員，員工不滿「自費上班」圍住CEO夏一平討說法。（圖／翻攝微博）

▲極越汽車傳將大規模裁員，員工不滿「自費上班」圍住CEO夏一平討說法。（圖／翻攝微博，下同）

《界面新聞》報導，從多位極越員工處獲悉，公司員工11月份的工資已經到帳，但是11月、12月的社保需要自行繳納。目前公司所有業務陷入停滯，內部大群全員禁言。

極越內部人士透露，研發部門將在此輪裁員中被全部砍掉，「公司包括正職和外包在內共有5000多名員工，其所在的售後部門共計300多人，按照目前的通知售後部門將只留下80人。按此計算，售後部門僅有約四分之一的員工能避免離開。」

▲極越汽車傳將大規模裁員，員工不滿「自費上班」圍住CEO夏一平討說法。（圖／翻攝微博）

消息傳開後，在極越內部造成恐慌，在微博上釋出的最新影片裡，部分員工直衝總部，和夏一平面對面「討說法」。夏一平面對員工的怒罵聲仍穩住情緒，他表示，如果逃避問題就不會來了，目前沒有「解決方案」，現在在跟各方面溝通解決問題。

▲極越汽車傳將大規模裁員，員工不滿「自費上班」圍住CEO夏一平討說法。（圖／翻攝微博）

對於員工質問的「社保、公積金」問題，夏一平則沒有直接回應，僅表示，我在努力解決這個問題，「我在最後一刻，唯獨沒有放棄努力，在努力解決....。」話還未說完，員工的「你就是惡意斷人後路」、「有風險為何不告訴我」、「把你的存款拿出來給我們交社保啊」等言論迅速掩蓋過夏一平的解釋。

據了解，極越汽車在2日前後便傳出大規模裁員的消息，極越汽車法務部還特別發文稱，「不信謠，不傳謠」，正式爆雷後，不少網友紛紛在文章下留言稱，「時間確實會證明一切。」

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