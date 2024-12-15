託運行李等超久？地勤揭「免錢妙招」優先卸貨　5撇步快速到手

▲ 有旅客搶第一報到，等行李卻得等半天。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

冬季出國旅遊衣物厚重，免不了託運行李，若抵達目的地後行李還沒到，只能在轉盤前乾等，往往令人煩躁。國外地勤人員對此揭露幾項小技巧，只需幾個簡單動作或善用航公司服務，就可縮短等待行李的時間。

1. 越晚Check-in，行李越快

據英國《布里斯托郵報》及旅遊網站Escape，旅客在登機前越晚報到，託運行李就會放在越靠近艙門的位置，因此會最先被卸貨。美國地勤修托（Thomas Lo Sciuto）美國地勤人員修托進一步解釋，行李通常依照報到順序上機，越晚報到的行李越靠外側，取出也就越快。但他也提醒，太晚報到會有錯過飛機的風險。

2. 在登機門託運

修托在Quora上揭露不為人知的小撇步，也就是詢問櫃檯人員是否能在登機口託運行李，確保行李最後上機，但缺點是必須先通過安檢，不能放入任何液體及隨身行李中不允許攜帶的物品。他也提醒，對待櫃台及登機門工作人員須保持親切與禮貌，「越友善越有可能如願。」

3. 善用「易碎品」標籤

旅客可向登機櫃檯人員索取免費的「易碎品」貼紙，這類標籤會影響裝載順序，通常被貼上易碎標籤會被最後上機，代表會最先卸下。但專家也建議，每趟飛行時應索取新的貼紙，避免使用舊標籤，否則可能被忽略。

4. 直接要求「放在門邊」

日本前空服員Yuka提到，有旅客會嘗試報到時直接向地勤人員要求，將行李放置在「門邊位置」（Doorside），也就是靠近貨艙門的位置，方便快速卸下。門邊通常優先放置輪椅、嬰兒推車等落地後馬上需要的物品，沒有正當理由不可任意使用，但地勤人員也可能破例答應。

5. 花錢優先處理行李

若不介意多花點錢，部分航空公司提供優先處理行李服務，搭乘商務艙或等級較高的旅客還有機會享有專用行李傳送帶服務。不過Yuka指出，最有效的方法還是選擇搭乘商務艙或頭等艙，或成為航空公司高級會員，行李通常會優先處理，使等待時間大幅縮短。